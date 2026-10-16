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前綠營幕僚「土狗妹」在Threads上發文，指控日前受邀參與政論節目錄影時突遭「抽通告」，引發外界質疑是否有政治力介入施壓或遮蔽帳號，直指民進黨內的正國會派系。對此，正國會發出四點聲明反擊，強調「遮蔽帳號」和「電視節目通告異動」的相關傳聞，這些猜測和連結並不是事實。黃士修昨（15）在臉書指出，Threads上有個叫土狗妹的前政治幕僚，原本要上《54陪審團》跟民進黨立委王義川同台，結果到現場才被抽通告，叫對方直接回家，因為得罪了正國會；黃說，據之前貼文紀錄，土狗妹曾被正國會政策中心主任黃郁芬霸凌性騷，高層吃案，若要處理加害者，得向外交部長林佳龍報告，但做不到，「土狗妹」在身心受創下離職，放棄政治工作，抱病完成學業。黃士修並稱，土狗妹帳號這次是動用衛福部的法令封鎖，要用海外VPN才看得到。對此，正國會提出4點聲明，第一，對於離開辦公室的前同仁，「我們仍然感謝任職期間的所有付出」，對於過去這段期間網路上無論是當事人或相關人的發言，原先辦公室是基於考量個人狀況和隱私，因此沒有公開對外發表評論，然而近期已經開始衍生許多猜測和不當的連結，他們有必要對外說明。第二，正國會說，注重並維護工作夥伴的職場安全與權益，本就是辦公室的責任和義務。前同仁在工作過程中產生的不愉快、衝突、甚至是公開指控的霸凌和性騷擾案件，在同仁離任以後，只要當事人認為仍有需要釐清或協助之處，願意申訴，「那麼我們不會設限提出的時間點，我們都願透過適當管道提供必要協助和處置」。三、針對「遮蔽帳號」和「電視節目通告異動」的相關傳聞，正國會澄清，這些猜測和連結並不是事實，過往並沒有主動、公開針對當事人的言論進行回應，其實僅僅是因為考量當事人個人狀況及隱私，不願進行更多刺激 ，而不是視而不見甚至讓其消失。至於節目邀約及通告安排均由電視台依製作需求來決定，基金會及被指涉之民代均未介入，相關傳聞與事實不符。最後，正國會說，仍然希望，相關爭議回歸客觀事實與具體事證，維護職場安全與保障工作夥伴權益，是基金會一貫的立場。對於相關爭議，基金會將秉持尊重當事人、重視事實及依法處理的原則審慎面對，並呼籲各界避免散布未經查證的資訊，以免造成不必要的誤解與傷害。