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▲首爾遊戲場遮蔭休息亭。（圖／林于凱提供）

▲首爾計程車候車亭。（圖／林于凱提供）

針對特色公園行動聯盟提出「涼感公園」訴求，高雄三民區市議員參選人林于凱提出建議，認為高雄應該推動「降溫城市」的概念，不只是公園設施的考量，而是應該在人行道、候車亭、親子空間，都增加降溫設計的概念。林于凱指出，高雄要轉型成捷運城市，首先必須要讓市民「好走路」、「搭車舒適」，因此，他建議參考韓國首爾的作法，在公車候車區搭建遮蔭亭、在人潮多的區域增設人行道遮蔭設施，提高市民搭乘大眾運輸及走路的舒適度，才能提升市民捷運、輕軌的使用率。林于凱提到，先前至韓國考察，發現韓國的公園在遊戲場旁也設有家長的休憩亭，讓家長在等候小朋友遊戲期間，也能有休息的空間。高雄近幾年推動許多兒戲遊戲場及親水空間，讓小朋友能充分放電，不過對於炎熱的高雄氣候來說，高溫降低了親子戶外活動的意願。根據特公盟昨日公布資料，74%的受訪者表示，過去三個月曾因天氣太熱、缺乏遮蔭或戲水設施，而放棄戶外活動。因此，增加對於遊戲場的遮蔭設計，讓大人在帶小孩活動期間，能減少酷熱帶來的不適，也能提升親子公共空間的使用率。樹木是提供遮蔭良好的天然素材，在公園的設計上，可以考慮設置誘蝶植物的植生綠籬，加上一些季節香氣的原生樹種作為遮蔭物種（例如土肉桂、茄冬）；林于凱也特別提到，台灣人行道早期的行道樹種，有些竄根情況嚴重，導致人行道鋪面非常容易損害，他建議高雄市政府應針對不適合人行道的樹種進行移植，以合適的人行道樹種代替，讓樹木提供遮蔭、也能確保鋪面安全。林于凱建議，如果要打造高雄成為「涼感城市」，需要先盤點長輩、幼兒、身障者的空間使用需求，根據這些人口的通行率、使用率，作為優先改善的路段；針對醫療院所、通學節點的公車候車區，作為優先設置候車遮蔭亭的區域，對於高雄市重點遊戲場，優先規劃設置「涼感公園」的遮蔭設施，這些看似小細節，卻會對高雄市民生活品質有所提升，呼籲接下來的高雄市長，能針對人行道、公園、候車亭的遮蔭設施，進行全面性的盤點，打造高雄成為「涼感城市」。