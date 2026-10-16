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承認未通過律師考試 辯稱結果「無足輕重」

白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）上任不滿一週即陷入輿論漩渦。她在近日播出的專訪中宣稱中國「連像樣的廁所都沒有」，此番言論引發外界關注；與此同時，扎卡里亞的「律師」專業背景亦遭高度檢視，扎卡里亞承認自己從未通過律師資格考試，如今已有監察團體檢舉她涉嫌違法。綜合外媒報導，扎卡里亞於15日接受保守派媒體人波索比克（Jack Posobiec）專訪時，談到自己曾經在中國生活的情況。她表示，當時主流輿論皆認為希拉蕊（Hillary Clinton）將贏得大選、美國黃金時代已逝，且中國即將崛起超越美國。扎卡里亞在節目中說，「我當時印象非常深刻，我才剛從中國回來，心裡想著：中國怎麼可能成為下一個強國？他們連像樣的廁所都沒有」。扎卡里亞是在2011年跟丈夫一起前往北京工作，大約在中國生活了3年。目前北京當局尚未對此發表評論。扎卡里亞這番「中國沒有像樣廁所」的言論，與美國總統川普的立場似乎不太相符。川普日前才公開讚揚與中國國家主席習近平擁有「良好關係」，兩人今年9月在白宮舉行了今年第二次的川習會，並確認今年稍晚還將舉行第三及第四次會晤。對於律師資格爭議，有媒體查核了全美各地官方紀錄，均未發現扎卡里亞擁有任何美國律師執業許可。對此，扎卡里亞在專訪中承認自己未通過律師考試，但辯稱當時因準備與丈夫搬遷至北京，心情「極度分心、焦慮且興奮」，因此只是抱着「試試看」的心態參加。她強調，「考試結果無足輕重，因為我知道去中國後並不需要執照」。扎卡里亞聲稱，自己隨後在北京中倫律師事務所的國際業務部任職，參與多項跨國交易。扎卡里亞主張，「中國沒有律師資格考試，擁有法學博士（JD）學位就已足夠應付相關工作」。針對返回美國後是否有考慮重新參加律師資格考試，扎卡里亞表示因為之後忙於生育並照顧小孩，並未重考。她宣稱曾諮詢法律界人士，對方告知只要擁有法學博士學位並具備國際交易法經驗，即可自稱「律師（lawyer）」，單純「提供法律分析而非法律諮詢」並不違法。她強調自己一直非常謹慎，從未自稱為「執業律師（attorney at law）」，也沒有表現得像是一個執業律師。不過，本週早前面對媒體追問其在哪一州考取律師執照時，扎卡里亞曾含糊回應說「搬到中國的時候」。目前已有至少兩個監察團體正式向加州律師公會（State Bar of California）對她提出檢舉，根據加州法律，無照執業或私自宣傳為律師屬違法行為。