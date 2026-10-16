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直轄市議員5人遭排除 游智彬設籍年限成焦點

縣市議員也有5人不符 涉酒駕、毒品等案件

年底九合一選舉進入倒數，中央選舉委員會今（16）日召開委員會議，審查通過115年直轄市長、直轄市議員、縣市長及縣市議員選舉候選人資格。其中，直轄市長23人、縣市長58人登記參選，全部符合規定；但直轄市議員及縣市議員部分，各有5人未通過資格審查。備受關注的是，參選台北市第6選區的新黨游智彬，出生地為福建省漳浦縣，因在台設籍未滿10年，依法不得登記參選。各地選委會將於10月23日辦理候選人姓名號次抽籤。中選會指出，六都首長選舉共有23人通過資格審查，台北市有郭璽、沈伯洋、蕭文乾、唐新民、蔣萬安、林志成等6人；新北市則有蘇巧慧、李四川、蘇輝湟3人登記；桃園市由張善政、黃世杰角逐；台中市有何欣純、江啟臣、洪麗華3人；台南市有謝龍介、蕭燐洪、葉人文、陳亭妃4人；高雄市則有張靜、賴瑞隆、王肇民、柯志恩、洪方隆5人。上述候選人均符合登記規定，後續選戰將持續升溫。相較於首長候選人全數過關，議員選舉則有10人未通過資格審查。直轄市議員共有610人登記，其中605人符合規定、5人不符合。中選會說明，游智彬出生於福建省漳浦縣，原為中國地區人民，並於民國114年4月16日繳附喪失中國戶籍證明；但自繳附證明之日起算，其在台灣設有戶籍尚未滿10年，因此依法不得登記為候選人。另外4名未通過審查的直轄市議員候選人，分別為新北市第10選舉區林正峰，因幫助犯一般洗錢罪；桃園市第1選舉區蕭湘瀚，因妨害公務等案件所處有期徒刑尚未執行完畢；台中市第13選舉區鄭伯其，因共同犯詐欺取財罪及三人以上共同犯詐欺取財罪；以及台南市第7選舉區曹暐國，因犯非法持有空氣槍罪，均不符候選人登記規定。縣市議員部分則有892人登記，887人符合規定，另有5人未通過資格審查。中選會指出，雲林縣第4選舉區鍾任明，清算程序確定、尚未復權；嘉義縣第6選舉區何博倫，因共同犯非公務機關非法利用個人資料罪，保護管束尚未執行或尚未執行完畢；花蓮縣第5選舉區周駿宥，因酒駕所處有期徒刑尚未執行完畢；金門縣第1選舉區石永城，因犯《毒品危害防制條例》第8條第2項之罪；基隆市第3選舉區張芳麗，則因先前擔任市議會議長、副議長選舉的有投票權人，犯《刑法》第143條之罪，依法均不得登記為候選人。中選會表示，各直轄市、縣市選舉委員會將於10月23日辦理候選人姓名號次抽籤，後續選舉程序將依規定進行。此外，直轄市長、縣市長、直轄市議員及縣市議員候選人，依《公職人員財產申報法》申報的財產資料，將自審定候選人名單之日起上網公告1年，供外界查閱。隨著候選人資格審查結果出爐，年底地方選舉也將逐步進入正式競選階段。