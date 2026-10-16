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▲Joeman開箱的新電視被攝影師不小心弄壞，螢幕裂了一大塊。（圖／翻攝自Joeman YT）

百萬YouTuber「九妹」Joeman今年遭前女友蕭伊爆料私生活混亂後，被大批網友抵制，導致他沉寂一陣子，還缺席每年都會現身的蘋果手機發布會。而近期他回歸頻道，昨（15）日曬出新影片，表示是自己人生最崩潰的開箱，攝影師竟不小心把26萬的電視弄壞，螢幕直接裂一大塊，Joeman雖然當時沒有追究，但事後認了確實有點生氣。Joeman在昨日上傳標題為「超崩潰！新員工打破26萬的電視…這樣要怎麼開箱？」的影片，還在開頭就直呼：「這是我人生最崩潰的一次開箱。」接著開始解釋原因，攝影師小朱不小心弄倒攝影機，導致設備撞破要開箱的26萬電視，螢幕直接裂一大塊，Joeman之後看到崩潰喊：「這台是剛發表的…」所以不一定有材料可以修，得知其他員工安慰小朱沒事後，Joeman還傻眼怒喊：「沒事在哪裡啊？」而在1周後，Joeman在憤怒5階段後已經到了接受的最後階段，Sony也想辦法從國外調了第2台電視讓他開箱，因為目前台灣還沒幾台。而Joeman也坦承自己其實有點生氣，「當然我可以擺出一個都不生氣的感覺，但是我覺得身為人都還是會有情緒。」還會想其他攝影師拍3年都沒事，「難怪彥瑋去多慧那裡。」自嘲員工跳槽。但之後又說服自己小朱可能第一次到有這麼貴商品的地方工作，認為自己身為雇主也有連帶責任。Joeman也透露對小朱的處理方式，就是叫對方寫個檢討單，還透露當天其實小朱已經領好一疊錢要賠償，但自己霸氣說：「你是來工作的！你不是來賠錢的。」安慰小朱說只要創造出大於領的薪水的價值，「我們累積個幾年，這臺電視就回本了。」一席高EQ的話，引發粉絲大讚，「Joeman是真的處理得很好欸～真的是一個好老闆！」但也有許多人笑喊是為了小朱才來看業配影片。