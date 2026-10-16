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▲日本氣象廳誤發「規模9.9」地震速報（圖／截自日本氣象網站）

堪察加半島地震影響 最多只到北海道

台灣時間今（16 ）日上午11時38分（日本時間12時38分）左右，俄羅斯堪察加半島附近的海域發生了一起規模 6.9（部分機構測得 7.0）、深度約 160 公里的深層地震。而日本氣象廳竟誤發出「規模 9.9」地震警報，8分鐘後證實誤判，撤回該警報。前地震中心主任郭鎧紋表示，不該苛責氣象廳預測人員，並提到堪察加半島位在環太平洋地震帶，本就地震活動頻繁。而堪察加半島（ Kamchatka Peninsula）位處環太平洋地震帶，該地震帶之活動本就頻繁。堪察加半島此次發生6.9規模地震後，截至今日發稿前為止，尚未有人員傷亡、建築物受損等訊息傳出，實際災情仍待當地主管機關宣布。事件不久之後，日本時間中午12時40分，日本氣象廳的自動系統在修正震源時出錯，竟然誤將該地震預估為「規模9.9」超巨大地震，從北海道、東北、關東（含東京都）一直到東海地區的民眾，手機都收到國家級警報。原來是日本氣象廳的「系統誤判與誤報」事件，氣象廳在發出警報大約 8 分鐘後（當地時間 12 時 48 分），正式宣布全面撤回該項警報，證實是一場烏龍誤報。此外，現實中並沒有發生過規模 9.9 的毀滅性強震。前地震中心主任郭鎧紋表示，系統可能有噪音等因素影響，因而造成誤報。郭鎧紋則強調不該對於日本氣象廳工作人員太過苛責，「又要快又要準，我們僅能求一個，『魚與熊掌不可兼得』，若是太苛責預判人員可能就會導致囿於膽怯而過於小心，之後可能就不敢發出警告。」另外，台灣位於全球最大的環太平洋地震帶（Circum-Pacific Seismic Belt）的西側中央，而堪察加半島也位在環太平洋地震帶，但是附近是千島海溝，比較有影響最多是到日本北海道（北海道函館市宣布觀測到最大震度1）；而台灣較近的南海海槽離得則又更遠，因此目前更不用擔心後續影響。