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和特斯拉飛天車撞同一天！保時捷新車貼文被灌爆：你能飛嗎

▲保時捷（Porsche）Mission S概念車公布後，也在官方社群平台X貼出廣告介紹，沒想到在特斯拉全新大改款Roadster公開後，隨即引來網友留言灌爆。（圖／X@Porsche）

特斯拉飛天車超震撼「台灣能上路嗎」？交通部給答案了

▲特斯拉新款Roadster跑車亮相，不只能飛還會空中翻滾。（圖／路透／達志影像）

特斯拉（Tesla）於美國時間10月15日發表全新一代Roadster雙門電動跑車，最大亮點在於車身搭載SpaceX 火箭技術的冷氣體推進器，讓車子實現短暫「懸浮飛行」功能，瞬間震撼全世界。不過，另家跑車大廠保時捷（Porsche）在同天亦公開Mission S中置引擎超級跑車平台概念車，新車亮相後卻撞上特斯拉飛天車，瞬間引來網友留言灌爆，「你的車能飛嗎？」、「你挑錯日子了」。特斯拉飛天車在美國時間10月15日晚間正式公開，現場展演畫面隨即引發全世界討論，勢必為車界帶來一代改革。但同時，保時捷（Porsche）也於美國時間10月15日發表全新概念車Mission S，正式在美國紐約皇后區碼頭全球首發，強調概念車定位在經典911之上中置引擎超級跑車平台。保時捷Mission S概念車公開後，官方亦在社群平台X貼出廣告介紹，沒想到在特斯拉全新大改款Roadster亮相後，吸引眾多網友留言灌爆「你真選錯日子了」、「你的車很酷，但它能飛嗎」、「在那麼多日子裡，你偏偏選今天」、「保時捷好委屈，但人家真的會飛」、「保時捷這台真的很美，但隔壁的是史上最大翻車現場啊」，留言區全是特斯拉飛天車影片與照片。特斯拉（Tesla）於2026年10月15日正式發表的第二代 Roadster 電動跑車。這款車結合了SpaceX研發的冷氣體推進器與獨立風扇系統，並宣稱Rocket版本從0加速到60英里不到1秒，最高時速可達230英里（約370公里），在發表會上不只開上像是雲霄飛車的跑道，甚至在抵達頂點直接在空中翻轉落地，展示了短暫騰空、空中360度翻轉，甚至是垂直爬牆等動作，新科技立馬震撼全場。至於特斯拉飛天車能否在台灣上路？根據交通部表示，根據現行交通法令，任何車輛要在公共道路行駛，都需符合車輛安全檢測基準規定才能上路，如果兼具飛行功能，原則上需符合民航法令要求，後續會請車安中心進一步了解特斯拉該款車功能，以及在美國核准使用情形，再與相關單位共同討論。