我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全家「5日5好康」是10月16日至10月20日。（圖／業者提供）

▲7-11「雪淋霜黑雷神巧克力風味霜淇淋」可以享用原味濃郁風味，也可以加6元多脆餅乾。（圖／7-11提供）

▲7-11自10月13日起推出全通路獨家「雷神巧克力」話題聯名系列。（圖／7-11提供）

全家買一送一優惠來了！自10月16日起至10月20日期間，有多款指定商品買一送一，包括農心 辛拉麵炒麵、阿奇儂乳酸脆樂冰等，還有消暑的霜淇淋兩支55元、酷繽沙指定口味10元多一杯；7-11則是10月13日起推出全通路獨家「雷神巧克力」話題聯名系列，其中霜淇淋也推出黑雷神巧克力風味，加6元還有可可脆片，增添顆粒口感更還原經典巧克力樣貌。全家五六日一二優惠來了！買一送一必搶品項包括「農心 辛拉麵炒麵／辣白醬」、「桂冠芋角牛奶Q雪糕」、「阿奇儂乳酸脆樂冰」、「DyDo日式黑咖啡」，平均每瓶黑咖啡只要20元。同時間，門市購買霜淇淋不限口味第二支6元，兩支霜淇淋只要55元，還有酷繽沙黑糖粉粿、巨峰葡萄酷繽球加10元多一杯，兩杯只要75元。全家本月霜淇淋口味為「仙女奶茶霜淇淋」，嚴選經典仙女茶韻，將馥郁紅茶香與濃醇乳香融合，入口茶香溫潤、口感滑順，尾韻回甘。7-11自10月13日起推出全通路獨家「雷神巧克力」話題聯名系列，其中「雪淋霜黑雷神巧克力風味霜淇淋」使用嚴選的進口厄瓜多可可粉，不甜膩的大人系風味。還可加6元搭配「可可脆片」，神還原雷神巧克力酥脆口感。還有苦甜巧克力帶來大人風味的「黑雷神巧克力脆脆甜甜圈」、「黑雷神巧克力脆脆麵包」。熱壓土司則推出全新「黑雷神巧克力花生」口味，特別加入摩佐起司，加熱後一口咬下鹹甜風味交織，濃郁可口。