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▲▼中信兄弟啦啦隊Passion Sisters 20、21日的應援班表已出爐。（圖／翻攝自Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊FB）

▲日本女神SAYA以飛行嘉賓的身分出席龍象大戰應援。（圖／翻攝自Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊FB）

中信兄弟與味全龍首次在台灣大賽成為對手，這場「龍象大戰」掀起全台球迷關注，啦啦隊陣容也成為話題。外界本以為能看到峮峮合體邊荷律，帶來充滿活力的應援，怎料邊荷律的名字並未出現在班表上，讓球迷一陣錯愕。原來是因為邊荷律目前仍在請假中，她的媽媽在本月初摔倒送醫，需要靜養一個月，邊荷律這才返韓照顧母親。中信兄弟啦啦隊Passion Sisters 15日公開台灣大賽「龍象大戰」的應援班表，20、21日主場日當天，將由人氣女神峮峮領軍應援，與韓國女神金渡兒、JJUBI（朴善珠）、李丹妃一起上場為球員加油打氣。但這黃金陣容中，卻不見邊荷律的身影，讓大批粉絲崩潰哀號：「為什麼看不到邊邊？」、「怎麼沒了荷律？」對此，邊荷律早在10月4日就於社群發文，公開請假消息：「」經紀人表示，邊荷律的母親因摔傷，需要住院休息一個月，作為獨生女的邊荷律很擔心媽媽，這才緊急返韓照顧。而邊荷律雖然人在韓國，但也非常關心賽事，她更透過貼文替中信兄弟加油打氣：「雖然這次沒辦法一起在球場應援，但我會在韓國用同樣的心情為你們加油的！中信兄弟加油！」事實上，邊荷律今年初才剛經歷喪父之痛，當時沒能見到爸爸最後一面，已讓她悲痛不已，為了不再留遺憾，邊荷律這次才選擇陪在家人身邊。另外，這次陣容雖然少了邊荷律，但有日本女神SAYA（松崎さや），她是日本職棒讀賣巨人啦啦隊「VENUS」的成員，這次以飛行嘉賓的身分，來台加入Passion Sisters ，成為最強外援，為場外注入新活力，粉絲也相當期待她的表現。