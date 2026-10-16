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九合一選戰將在11月28日進行投票，台南市第二選區驚傳賄選！曾捲入學甲88槍擊案的慈濟宮董事長王文宗疑似為幫助女兒王詩媛能順利奪下議員寶座，在今年4月至6月間招待地方里長及里民前往中國旅遊。檢調獲報後，立即進行大規模蒐證，並於前一天清晨執行搜索，經漏夜複訊後，檢方認為2人涉嫌違反《反滲透法》與《公職人員選罷法》，今（16）日諭知王男150萬、王女100萬元交保。王文宗政商關係橫跨藍綠，曾任甲鎮代會主席及國民黨區黨部主委，在地方影響力舉足輕重。2022年發生台南88槍擊案，王文宗涉犯使犯人隱避罪，遭判刑6個月，並已入監服刑完畢。沒想到出獄後，為了女兒的政治路，陸續安排多名具有投票權的選民赴中旅遊接受招待，遭質疑有賄選嫌疑。目前檢察官已以涉嫌違反《反滲透法》與《公職人員選罷法》等罪嫌，諭知王文宗150萬、王詩媛100萬元交保。不過，招待旅遊資金及行程是否有對價關係，有待檢方進一步調查釐清。