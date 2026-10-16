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資深媒體人趙少康近日因兩度專訪民進黨台北市長參選人沈伯洋，引發國民黨內部反彈，中央委員江永雄發起連署，要求開除他的黨籍。台北市長蔣萬安今（16）日回應，還沒看到消息，但早上有碰到趙大哥，也彼此給加油打氣，他也呼籲選民，希望理性看待，大家就事論事。中央委員江永雄發起連署開除趙少康黨籍，批評趙包庇台灣獨立頑固分子、自毀藍軍立場、拖累黨內選情，主動兩度專訪、公開禮遇、給予曝光舞台予大陸正式列冊立案追蹤的台灣獨立頑固分子沈伯洋，甚至公開予以肯定、美化形象，無異替分裂勢力助攻、替獨派洗白立場。連署批評趙少康踐踏黨的核心價值、欺騙藍軍支持者、重傷本黨選情、模糊國民黨立場，請本黨考紀會依黨章規定，審理本案並開除趙少康黨籍，更說大是大非不容模糊、黨格黨紀不容踐踏、個人不能透支全黨。趙少康則火速回應，大酸祝福連署成功，更說希望看到黨中央的立場。他也直言，只能邀蔣萬安不能邀沈伯洋上節目，這不合理，這叫什麼民主多元自由，「可能現在選情較緊張，所以有些人較焦急，這可以了解的」，訪問沈之後，也收到一大堆謾罵，但他尊重對方立場，就看黨中央要怎麼做。趙少康也直言，「我沒想到會被連署提案開除黨籍，我也沒那麼在乎，如果真的覺得我不適合當黨員，要怎麼處置也沒什麼意見，隨便」，不過他本來覺得國民黨有容乃大，但有些極端、腦筋不清的人其實很多，國民黨裡很多，民進黨裡也很多，這很不好，讓黨同伐異、黨之間競爭越來越厲害。