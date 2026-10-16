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▲朴寶劍昨天人在香港，今早抵達台灣，滿臉倦容、眼睛布滿血絲，即使很累仍全程展現笑容。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲朴寶劍滿身都是汗。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲活動現場擠滿上千人。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲粉絲一大早就在台北101卡位，只為見到朴寶劍。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲二樓也都是人潮搶看朴寶劍。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲有粉絲乾脆不斷搭乘電扶梯上下來回拍朴寶劍。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲朴寶劍結束記者會後，繞著活動現場一圈幫粉絲簽名。（圖／記者陳雅蘭攝）

韓國男神朴寶劍今（16）日下午現身台北101，出席戶外品牌新品上市活動，這也是他繼今年2月來台舉辦月曆簽名會後，時隔8個月再度訪台。男神魅力果然驚人，活動下午2點半才登場，中午前就有上千名粉絲擠爆台北101地下一樓，數十家商店門口被人潮包圍，連二樓欄杆都站滿搶拍的粉絲。不過朴寶劍昨（15）日才在香港出席同品牌活動，今天清晨又趕飛機抵台，密集行程讓他明顯累壞，受訪時不僅面露倦容，雙眼更布滿血絲，但他仍努力滿足粉絲要求，甚至在活動結束前主動提出想沿路替大家簽名，還溫柔叮嚀：「請大家不要暴動，這樣我才能幫更多人簽名！」今天台北最高溫32度，朴寶劍還是發揮100分的敬業態度，穿著厚實的羽絨外套搭配黑色長褲現身活動現場，四面八方立刻響起尖叫聲，朴寶劍一開口就用中文問候：「大家好，好想你們，我是朴寶劍，很高興見到你們！」接著不斷朝各方向揮手、比愛心，連站在二樓的粉絲也沒漏掉，甚至特地對著遠處鏡頭眨眼放電，讓現場尖叫聲幾乎沒停過。雖然新品與今天氣候不太搭，朴寶劍仍敬業的介紹身上穿的防潑水羽絨外套，更特別脫下示範可兩穿，笑說台北冬天也會很冷，因此相當推薦怕冷的人穿這件外套。過程中，主持人海裕芬見他衣領需要整理，突然表示要以「媽媽的角度」幫忙調整，沒想到朴寶劍聽完翻譯，立刻嘴甜糾正：「不是媽媽，是姐姐吧！」一句話讓現場笑成一片。朴寶劍的貼心還不只如此，在進行到拍照環節時，他依照要求蹲下與品牌裝置合影，沒想到聽見左側有攝影記者反映沒拍到，他二話不說重拍，讓所有媒體都能順利捕捉畫面。接受訪問時，他也始終專注看著主持人海裕芬，聽完問題才透過翻譯回答，並表示：「很久沒來台北101了，能來到這裡見到粉絲真的很幸福，今天也有很多媒體來到現場，非常感謝大家。」儘管近距離可以看見他雙眼明顯泛紅、帶著倦容、滿身大汗，面對台下粉絲與記者的各種要求，仍盡力一一給予回應。活動尾聲，朴寶劍更送上一段溫暖的告白：「感謝大家百忙之中來到這裡，無論你們在哪裡、過著什麼樣的生活，都希望你們身邊有值得感謝的事情，也希望今天短暫的相遇，能長久留在你們心裡。」他還叮嚀粉絲，下次見面之前一定要健健康康，最後用中文說出「謝謝，真心感謝。」沒想到原本準備離場的他，竟突然向主辦單位提出要求，希望能沿路替粉絲簽名。「我等等想跟大家近距離接觸，幫大家簽名，但請大家不要暴動！」朴寶劍擔心現場人潮太多，特別拜託粉絲不要推擠，還認真解釋：「這樣我沿路回去的時候，才有辦法幫更多人簽名，約定好了喔！」明明已經累到眼睛布滿血絲，離開前最在意的卻是能不能多替幾位粉絲簽名，讓這場原本只是短暫露面的品牌活動，多了與粉絲近距離互動的機會，而他最後也繞著活動相場一整圈，簽了近10分鐘才下班。其實朴寶劍這次來台的活動消息，直到前幾天才正式公開，沒想到今天一大早就有粉絲到場排隊卡位，活動還沒開始，台北101早已擠滿上千人，不只地下一樓的活動場地被擠得水洩不通，連一樓、二樓、三樓也全是人潮，甚至有粉絲因為視線被擋住，乾脆反覆搭乘電扶梯上下，只為拍到男神的身影。朴寶劍也注意到這些粉絲，不斷朝不同樓層揮手、比愛心，能滿足的要求幾乎來者不拒。此外，他每次來台參加公開活動，幾乎都會主動替現場的粉絲簽名，即使這次行程緊湊、累到雙眼布滿血絲，這個習慣依舊沒變，也難怪能讓粉絲死心塌的支持多年。