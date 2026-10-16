我是廣告 請繼續往下閱讀

特斯拉Roadster可以飛、倒著開！車主揭敗筆：開車還要考機師證照？

先是在道路上透過多模式風扇貼地系統，強大吸力讓車輛倒掛，接著突然間在空中翻轉懸浮，接著順利落地

一般人買不到謝謝，而且不能一直飛、也不是一直可以倒著開，難道現在要開台汽車還得考機師證照嗎？在台灣根本不可能有這種事情發生，就是馬斯克火箭技術噱頭而已啦！」

特斯拉新車Roadster真的只是噱頭！民眾只能買到一般版

而不是說真的像飛機、直升機那樣一直飛。

其實現在開放預購的只有一種版本，就是「Thrust（限定款）」，是賽道規格的，它主打的是「極限加速」與「死死貼在地面上」，純粹是為了讓車子在陸地上跑得更快、過彎更穩，完全不具備飛行能力