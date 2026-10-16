特斯拉（Tesla）今（16）日發表全新一代的Roadster車款，展示了飛天特技還有可以短暫倒掛著開的技術，讓在場所有人全部震撼到掉下巴，然而影片也在社群瘋傳，有許多人表示只要擁有就能解決塞車問題等，但實際上特斯拉在發表會上的版本一般人根本買不到之外，實務上就算Roadster可以飛、倒著開也一點都不符合實際，人坐在車內根本不可能長時間倒著，且汽車可以飛行，每位駕駛還要附上機師證照才能開這台車嗎？更何況不管是飛還是倒立開其實維持的時間都不久，在社群掀起廣大討論。
特斯拉Roadster可以飛、倒著開！車主揭敗筆：開車還要考機師證照？
特斯拉稍早發表最新一代Roadster電動跑車，導入SpaceX火箭技術的冷氣體推進器功能備受關注，實現了懸浮功能、倒立開車的不可能性。根據發佈會現場畫面，該車先衝上斜坡之後，先是在道路上透過多模式風扇貼地系統，強大吸力讓車輛倒掛，接著突然間在空中翻轉懸浮，接著順利落地，整個過程讓現場所有人驚聲連連，懷疑自己到底看了什麼。
然而影片在社群上瘋傳，不少台灣人表示「這根本可以解決塞車問題了吧？大家一起飛起來吧」、「雪隧長年塞車問題終於是可以解決了？買一台終身不用塞車」、「這個設計我不給過，倒立開車飲料會打翻」、「各位不用太興奮，這是發表會上才有的邀請制版本，一般人買不到謝謝，而且不能一直飛、也不是一直可以倒著開，難道現在要開台汽車還得考機師證照嗎？在台灣根本不可能有這種事情發生，就是馬斯克火箭技術噱頭而已啦！」
特斯拉新車Roadster真的只是噱頭！民眾只能買到一般版
事實上，特斯拉新一代的Roadster是導入SpaceX火箭技術的「冷氣體推進器」，車內會安裝高壓碳纖維氣瓶來儲存極高壓的空氣，但它不是像飛機那樣燃燒燃油來持續產生動力，而是單純把「高壓氣體噴出去」來產生反作用力，要撐起一台近兩噸的電動車離開地面，需要非常大的推力，氣體也不能源源不絕的一直噴，所以其實只能提供短暫時間懸浮，而不是說真的像飛機、直升機那樣一直飛。
仔細看台灣特斯拉官網，其實現在開放預購的只有一種版本，就是「Thrust（限定款）」，是賽道規格的，它主打的是「極限加速」與「死死貼在地面上」，純粹是為了讓車子在陸地上跑得更快、過彎更穩，完全不具備飛行能力；而發表會上的就是「Rocket（邀請制限定）」，是懸浮飛行規格，具備全功能懸浮飛行推進器，但一般民眾根本沒辦法買到這版的車款。
記者認為，該發表會除了成功打響特斯拉新一代的Roadster的車型聲量之外，同時也是馬斯克向全球展示自己的高超科技技術還能夠異業結合的偉大成果，網路討論度果然是在發表會後就炸開，但說到底，Roadster就是一套極致的陸地賽道加速套件，車子一樣是四輪貼地行駛的車子啦！難道未來考駕照還要考機師證照才能上路，大家都不會覺得很荒唐嗎？
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特斯拉稍早發表最新一代Roadster電動跑車，導入SpaceX火箭技術的冷氣體推進器功能備受關注，實現了懸浮功能、倒立開車的不可能性。根據發佈會現場畫面，該車先衝上斜坡之後，先是在道路上透過多模式風扇貼地系統，強大吸力讓車輛倒掛，接著突然間在空中翻轉懸浮，接著順利落地，整個過程讓現場所有人驚聲連連，懷疑自己到底看了什麼。
特斯拉新車Roadster真的只是噱頭！民眾只能買到一般版
事實上，特斯拉新一代的Roadster是導入SpaceX火箭技術的「冷氣體推進器」，車內會安裝高壓碳纖維氣瓶來儲存極高壓的空氣，但它不是像飛機那樣燃燒燃油來持續產生動力，而是單純把「高壓氣體噴出去」來產生反作用力，要撐起一台近兩噸的電動車離開地面，需要非常大的推力，氣體也不能源源不絕的一直噴，所以其實只能提供短暫時間懸浮，而不是說真的像飛機、直升機那樣一直飛。
仔細看台灣特斯拉官網，其實現在開放預購的只有一種版本，就是「Thrust（限定款）」，是賽道規格的，它主打的是「極限加速」與「死死貼在地面上」，純粹是為了讓車子在陸地上跑得更快、過彎更穩，完全不具備飛行能力；而發表會上的就是「Rocket（邀請制限定）」，是懸浮飛行規格，具備全功能懸浮飛行推進器，但一般民眾根本沒辦法買到這版的車款。