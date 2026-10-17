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▲短今在加入PS女孩第11個球季之際，勇敢跨出舒適圈挑戰生涯第一次的Solo舞蹈表演。（圖／短今IG@sammie_923）

中華職棒台灣大賽今（17）日於台北大巨蛋開打，今年上演中職37年來首次「龍象大戰」，中信兄弟啦啦隊PS女孩當家王牌之一的短今，日前在粉專分享穿火辣舞孃裝、翹二郎腿放送養眼福利的照片，預告20、21日（G3、G4）確定出席主場應援，喊話球迷帶著她的專屬毛巾到現場，「讓我找到你們吧！」上個月中，短今在加入PS女孩第11個球季之際，勇敢跨出舒適圈挑戰生涯第一次的Solo舞蹈表演，她穿上淡粉紅色流蘇國標舞服裝，露出肉感腰身和穠纖合度的蜜大腿，與老師大跳國標舞，短今放上當天演出的側拍照，預告出席20、21日的台灣大賽，「請帶上短今毛巾讓我找到你們吧！」短今絕美舞孃系列照曝光，隊友和網友紛紛大呼：「人間芭比」、「國標舞仙子」、「短今最美最辣了」、「被看光了」、「看到短今跳國標真的很喜歡，我一定會買妳的毛巾」、「舞技出眾」、「總冠軍我們來了」、「冠軍賽見！」為了迎接和味全龍歷史性的「龍象大戰」，PS女孩祭出最強啦啦隊陣容，每場皆派出多達26位女孩到場熱力應援，不讓首戰推出31人大陣仗的「小龍女」專美於前，除了人氣成員峮峮、短今、貴貴、希希、曼容、妮可全力出擊外，韓籍成員JJUBI（朴善珠）與金渡兒及「飛行嘉賓」李丹妃、日籍的SAYA都將連跳兩天，形成總冠軍賽場邊最美麗的「嬌點」。