我是廣告 請繼續往下閱讀

林俊憲：對蔣萬安最友善的可能是沈伯洋

民眾黨主席黃國昌15日晚間邀請台北市長蔣萬安一起直播，不僅拿出小相機調侃對方「可愛三連拍」，還藉打地鼠遊戲暗酸「安鼠之亂」，這番操作也引發外界熱議。民進黨立委林俊憲解讀，只要大家的焦點都放在「黃國昌怎麼欺負蔣萬安」，就能催出同情票，這讓他語帶嘲諷地誇讚：「蔣萬安其實很聰明！」「大家不要覺得蔣萬安上黃國昌的節目是自投羅網，其實他很聰明。因為大家都在討論黃國昌怎麼欺負蔣萬安，那就對了。」林俊憲直言，蔣萬安寧可自取其辱，也要上黃國昌的節目，因為相較之下，話題都集中在黃國昌身上，萬安大兵看起來非常可憐，就能催出同情票。林俊憲進一步說明，所以蔣萬安早上才會說將邀請黃國昌參加競選總部成立大會，這絕對不是請鬼拿藥單（Tshiànn kuí thiah io̍h-tuann），而是要營造「大團結」的氣氛。現在，萬安大兵的豪華應援團可以說是人才濟濟，血庫滿出來。為避免有些人光聽到「黃國昌」3個字就不想看影片，林俊憲也列出幾個精華：一、攜手平定安「鼠」之亂，用打地鼠展現滅鼠決心；二、一起細數前任市長阿北的政績，連萬安大兵引以為傲的「大巨蛋」，都要謝謝前阿北打底；三、完美示範如何成為黃國昌的小弟，不只稱讚他的質詢非常厲害，還很想要他的簽名照，簡直如獲至寶。其他內容都可以不用看。「這陣子看下來，我認為對蔣萬安最友善的可能是沈伯洋。」林俊憲忍不住吐槽，因為萬安大兵到處宣傳市政都沒人要聽，只有沈伯洋抱持著大學教授的耐心，一對一幫他輔導市政議題，陪他好好辯論，不過話鋒一轉，林俊憲狠酸：「只是我想，蔣萬安應該是沈教授遇過最難帶的學生吧？」