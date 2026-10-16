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光電遇瓶頸 廠商：預估2035年可望達到30GW

工研院今（16）日與七大光電業者組成TBC（穿隧氧化鈍化背接觸）光電聯盟，希望帶動台灣未來的高效率太陽電池能夠有新的技術的挹注。光電業者表示，若讓既有光電板「汰舊換新」，引進更高效率的TBC光電，認為有助於提升發電效率及發電量。TBC光電技術聯盟由聯元晶、聯合再生、茂迪、續日、友晁、立創與碩禾等七大指標性光電業者組成。工研院綠能與環境研究所技術總監林福銘說明，TBC其最大優勢在於將金屬電極移至背面，不僅能有效消除正面金屬柵線造成的遮光損失，還能大幅降低光學與電性損耗，提升整體的轉換效率。對於可以提升多大效率？他說，絕對效率可以提升1個百分點，如可以從25%提升至26%，早期光電模組轉換效率僅有約2成，提升至25%就可以在有限面積內多裝25%，1 個百分點落差，在比率上不容小覷。參與聯盟的聯合再生事業總經理姜暭先表示，太陽能模組製造商擅長製程設備，很高興經濟部跟工研院同時找來材料、設備商及製程技術商一起結合，讓產品得以落實，而非研究題目，認為光電技術非常需要再迭代。近年來光電遇到發展瓶頸。展望未來，他說，國內這2、3年需求量都算穩定，目前先看光電板汰舊換新，如採取TBC等更高效能的光電板，就可以在單位面積不改變，提升發電效率及發電量。另外，他也期待經濟部、內政部所公布的《建築物設置太陽光電發電設備標準》，強制要求新建、增建或改建建物設立光電板，是一個全新市場。而在海外訂單方面，美國等國家都還會有一些新策略，相信對於國內製造商會有幫助。總統賴清德今（16）日提到，2035 年再生能源發電量到 30%。對此，姜暭先說，能否達到3成，不能只單看光電，政府在離岸風電、地熱跟小水力都很積極推動，所以還是審慎樂觀，光電目前每年裝置容量約成長1GW，期盼到2035年可以達到30GW。