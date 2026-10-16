日本職棒（NPB）太平洋聯盟高潮系列賽（Climax Series）決勝輪G3今（16）日持續進行，手握2場「保送勝」的福岡軟銀鷹隊在系列賽取得4勝0敗的優勢，若今日再擊退北海道日本火腿鬥士隊，將以5勝0敗完成系列賽橫掃，並晉級日本大賽，兩軍推出前田悠伍對決加藤貴之。此外台灣雙投徐若熙、孫易磊是否會在系列賽登板，值得期待。《NOWNEWS今日新聞》為您整理日職高潮系列賽決勝輪G3「先發投手、轉播、分析」一次看。
🟡本文重點摘要
📍高潮系列賽賽賽程
📍日職洋聯戰績排名
📍火腿隊vs軟銀隊基本資訊
📍高潮系列賽決勝輪賽制
📍火腿隊vs軟銀隊戰局分析
📍高潮系列賽要去哪看？
⚾高潮系列賽賽賽程（軟銀2勝0敗開局）
⚾2026年日職洋聯戰績表
⚾火腿隊vs軟銀隊基本資訊
對戰組合：北海道日本火腿鬥士 vs 福岡軟銀鷹
比賽場地：福岡PayPay巨蛋
比賽時間：17：00（台灣時間）
先發投手：加藤貴之（12-3，2.90）VS 前田悠伍（12-1，2.10）
⚾高潮系列賽決勝輪賽制
今年CS決勝輪新增特定條件，聯盟優勝球隊所獲得的「保送勝」將從原先的1勝增加為2勝。觸發條件為優勝隊與CS首輪勝隊在例行賽「勝差達10場以上」，或首輪勝隊「勝率未滿5成」，只要符合其中任一條件，就適用7戰5勝新賽制。
過去CS決勝輪採取6戰4勝制，優勝球隊先自帶1場「保送勝」，合計率先取得4勝的球隊晉級日本大賽（日本一）。而在新制下，賽程將進行7戰5勝，優勝球隊自帶2場「保送勝」，合計率先取得5勝的球隊即為勝方。
依照今年兩聯盟例行賽成績，洋聯的軟銀隊以91勝49敗3和、勝率6成50的成績奪下洋聯3連霸，與首輪勝出的火腿隊勝差多達13場，因此決勝輪將從2勝0敗開始打起，也大大增加了火腿隊「下剋上」的難度。央聯方面，阪神隊本季以79勝62敗2和、勝率5成60完成優勝2連霸，但與首輪勝出的橫濱隊僅有5場勝差，因此仍從1勝0敗打起。
⚾火腿隊vs軟銀隊戰局分析
🚩軟銀少年左腕前田悠伍扛關門戰：高中畢業邁入第3年的前田在本季迎來大爆發，雖然投球局數未達規定標準，但整季登板19場斬獲12勝1敗、防禦率2.10的優異成績，成為先發輪值的重要基石。
🚩軟銀隊目標橫掃火腿隊：G3擊出再見滿貫彈的栗原陵矢是關鍵，貴為本季全壘打、打點「雙冠王」的栗原，本季面對火腿隊先發投手加藤貴之雖然僅交手5個打席，但繳出打擊率.400、外加1發全壘打的對戰優勢。
🚩已無退路的火腿隊：今日由加藤貴之先發。本季他在福岡巨蛋僅出賽過1場，主投7局失3分吞下敗投；雖然投出優質先發，但挨的7支安打中包含了3發全壘打，深受長打所害。這場關鍵戰役，他必須嚴防挨轟、展現韌性壓制對手。
🚩火腿打線能否復甦、清宮幸太郎是關鍵：火腿隊在G2打線遭到全面壓制，全場僅擠出4支零星短打，進攻陷入嚴重苦戰。打線聚焦在清宮幸太郎身上，清宮昨日開賽擊出適時安打帶起攻勢；在8月20日雙方前一次交手中，他面對前田悠伍也敲出2支安打，今日期盼能再度靠著火燙手感拯救球隊。
🚩台灣雙投決勝輪是否登板：火腿隊、軟銀隊陣中街有台灣投手孫易磊與徐若熙。孫易磊在首輪登板2場，面對西武獅隊合計3局無失分，送出6次三振，防禦率0，是火腿隊比分緊咬時的牛棚主力。徐若熙在10月1日重返傷癒復出重返一軍投手丘，例行賽最後2戰共投3局失1分，送出3次三振，狀態相當不錯，預計系列賽從牛棚出發。。
⚾高潮系列賽要去哪看？
隨著旅日台灣球員人數增加，日本職棒（NPB）也成為球迷關注焦點。DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權，從3月27日開幕戰開始，全年提供球迷超過800場例行賽、交流戰，以及季後賽的高潮系列賽、日本一大賽都有轉播。
有線電視：DAZN 2台（74台）
MOD：DAZN 2台（211頻道）
線上串流：DAZN（付費）、MyVideo（付費）
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📍高潮系列賽賽賽程
📍日職洋聯戰績排名
📍火腿隊vs軟銀隊基本資訊
📍高潮系列賽決勝輪賽制
📍火腿隊vs軟銀隊戰局分析
📍高潮系列賽要去哪看？
|場次
|日期
|時間
|對戰
|場地
|G1
|10月14日
|17：00
|火腿隊 4：6 軟銀隊
|福岡巨蛋
|G2
|10月15日
|17：00
|火腿隊 2：6 軟銀隊
|福岡巨蛋
|G3
|10月16日
|17：00
|火腿隊 VS 軟銀隊
|福岡巨蛋
|G4
|10月17日
|17：00
|火腿隊 VS 軟銀隊
|福岡巨蛋
|G5
|10月18日
|17：00
|火腿隊 VS 軟銀隊
|福岡巨蛋
|G6
|10月19日
|17：00
|火腿隊 VS 軟銀隊
|福岡巨蛋
|G7
|10月20日
|17：00
|火腿隊 VS 軟銀隊
|福岡巨蛋
|球隊
|比賽
|勝
|敗
|和
|勝率
|勝差
|福岡軟銀鷹
|143
|91
|49
|3
|.650
|優勝
|埼玉西武獅
|143
|79
|60
|4
|.568
|11.5
|北海道日本火腿鬥士
|143
|78
|62
|3
|.557
|13
|歐力士猛牛
|143
|65
|76
|2
|.461
|26.5
|千葉羅德海洋
|143
|63
|77
|3
|.450
|28
|東北樂天金鷲
|143
|58
|84
|1
|.408
|34
對戰組合：北海道日本火腿鬥士 vs 福岡軟銀鷹
比賽場地：福岡PayPay巨蛋
比賽時間：17：00（台灣時間）
先發投手：加藤貴之（12-3，2.90）VS 前田悠伍（12-1，2.10）
⚾高潮系列賽決勝輪賽制
今年CS決勝輪新增特定條件，聯盟優勝球隊所獲得的「保送勝」將從原先的1勝增加為2勝。觸發條件為優勝隊與CS首輪勝隊在例行賽「勝差達10場以上」，或首輪勝隊「勝率未滿5成」，只要符合其中任一條件，就適用7戰5勝新賽制。
過去CS決勝輪採取6戰4勝制，優勝球隊先自帶1場「保送勝」，合計率先取得4勝的球隊晉級日本大賽（日本一）。而在新制下，賽程將進行7戰5勝，優勝球隊自帶2場「保送勝」，合計率先取得5勝的球隊即為勝方。
依照今年兩聯盟例行賽成績，洋聯的軟銀隊以91勝49敗3和、勝率6成50的成績奪下洋聯3連霸，與首輪勝出的火腿隊勝差多達13場，因此決勝輪將從2勝0敗開始打起，也大大增加了火腿隊「下剋上」的難度。央聯方面，阪神隊本季以79勝62敗2和、勝率5成60完成優勝2連霸，但與首輪勝出的橫濱隊僅有5場勝差，因此仍從1勝0敗打起。
🚩軟銀少年左腕前田悠伍扛關門戰：高中畢業邁入第3年的前田在本季迎來大爆發，雖然投球局數未達規定標準，但整季登板19場斬獲12勝1敗、防禦率2.10的優異成績，成為先發輪值的重要基石。
🚩軟銀隊目標橫掃火腿隊：G3擊出再見滿貫彈的栗原陵矢是關鍵，貴為本季全壘打、打點「雙冠王」的栗原，本季面對火腿隊先發投手加藤貴之雖然僅交手5個打席，但繳出打擊率.400、外加1發全壘打的對戰優勢。
🚩已無退路的火腿隊：今日由加藤貴之先發。本季他在福岡巨蛋僅出賽過1場，主投7局失3分吞下敗投；雖然投出優質先發，但挨的7支安打中包含了3發全壘打，深受長打所害。這場關鍵戰役，他必須嚴防挨轟、展現韌性壓制對手。
🚩火腿打線能否復甦、清宮幸太郎是關鍵：火腿隊在G2打線遭到全面壓制，全場僅擠出4支零星短打，進攻陷入嚴重苦戰。打線聚焦在清宮幸太郎身上，清宮昨日開賽擊出適時安打帶起攻勢；在8月20日雙方前一次交手中，他面對前田悠伍也敲出2支安打，今日期盼能再度靠著火燙手感拯救球隊。
🚩台灣雙投決勝輪是否登板：火腿隊、軟銀隊陣中街有台灣投手孫易磊與徐若熙。孫易磊在首輪登板2場，面對西武獅隊合計3局無失分，送出6次三振，防禦率0，是火腿隊比分緊咬時的牛棚主力。徐若熙在10月1日重返傷癒復出重返一軍投手丘，例行賽最後2戰共投3局失1分，送出3次三振，狀態相當不錯，預計系列賽從牛棚出發。。
⚾高潮系列賽要去哪看？
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