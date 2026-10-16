美廉社歡慶20周年，即日起至10月27日APP、門市祭超殺優惠，包括APP「隨買隨取」大杯濃萃美式咖啡100杯只要2000元，平均一杯只要20元，門市還有「艾德懷斯 白啤酒-輕奢蜜桃」 每罐只要20元，必搶「
日本OSK麥茶（52包入）」只要68元， 換算每包茶包不到2元。愛買量販週年慶也熱鬧開跑，集結多品牌祭出現折、 滿額送券等多重好康。
美廉社歡慶20周年！白啤酒只要20元、日本茶包2元
美廉社20周年優惠即日起至10月27日登場，門市指定商品20元，包括「艾德懷斯 白啤酒-輕奢蜜桃」每罐只要20元。
還有APP「隨買隨取」，大杯濃萃美式咖啡100杯只要2000元，
平均一杯只要20元；大杯濃萃鮮奶拿鐵100杯只要2400元，平均一杯24元。此外，Simple Life花東台梗九號／芋香米（5斤）10包優惠價1, 850元，Simple Life洗碗精（1,000ml）10包只要350元。
📍APP｜10月14日至10月27日
◾大杯濃萃美式100杯2000元，4折（原價50元、特價20元）
◾大杯鮮奶拿鐵100杯2400元，約4.4折（原價55元、特價24元）◾Simple Life花東台梗九號／芋香米（5斤）10包優惠價1850元
◾Simple Life洗碗精（1,000ml）10包只要350元
門市指定商品下殺8折，像是「日本海水熊本雄香鬆（本鰹魚風味/雞蛋風味）
」每包45元；進口嚴選「 日本OSK麥茶（52包入）」只要68元， 換算每包茶包不到2元；「 lab.果研所綠拿鐵、橘拿鐵（290ml）」， 每瓶只要39元；日常清潔用品則有「 日本Pharmaact無添加洗髮精／沐浴乳（600ml）」， 優惠價115元。
愛買週年慶開跑！集結多品項品牌現折、烘焙商品20元起
此外，愛買量販即日起至10月27日推出「週年慶」系列優惠活動。其中多款現烤烘焙商品祭出超值優惠，現烤酥餅５個99元，平均每個20元有找；厚燒餅任３個89元，平均每個30元有找；軟式香蒜任2個59元平均單個不用30元；黃金牛角酥任3個95元平均單個32元。
愛買更特別於10月18日（日）、10月24日（六）加碼推出會員期待的「APP會員驚喜加碼」，凡於活動當日完成愛買APP會員註冊，並於全台愛買門市單筆消費滿2,000元，即可獲得9折電子現金券回饋（單筆回饋上限300元）。
愛買滿額現折品牌及品類
沖泡類：雀巢／克寧奶粉全系列單筆滿799元現折80元；伯朗沖泡咖啡全系列單筆滿399元現折30元；雀巢咖啡全系列單筆滿499元現折50元。
零食類：購買華元指定商品單筆滿148元現折10元；Airwaves、Extra、Snickers等指定系列商品單筆滿299元現折30元。
油品／米類：金農米全系列商品單筆滿399元現折20元；維義油品全品項商品單筆滿399元現折30元；義多娜系列單筆滿500元現折50元。
生活用品類：花王DM商品單筆滿350元現折30元；高露潔系列商品單筆滿299元現折30元；白人系列商品單筆滿299元現折20元；靠得住全系列單筆滿309元現折30元；楓康系列商品單筆滿299元現折20元。
家電類：購買指定冰箱／洗衣機／電視／冷氣單筆滿5000元現折500元；10/17-10/18以及10/24-10/26購買小家電單筆滿2000元現折200元，最高折1000元。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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美廉社20周年優惠即日起至10月27日登場，門市指定商品20元，包括「艾德懷斯 白啤酒-輕奢蜜桃」每罐只要20元。
還有APP「隨買隨取」，大杯濃萃美式咖啡100杯只要2000元，
📍APP｜10月14日至10月27日
◾大杯濃萃美式100杯2000元，4折（原價50元、特價20元）
◾大杯鮮奶拿鐵100杯2400元，約4.4折（原價55元、特價24元）◾Simple Life花東台梗九號／芋香米（5斤）10包優惠價1850元
◾Simple Life洗碗精（1,000ml）10包只要350元
此外，愛買量販即日起至10月27日推出「週年慶」系列優惠活動。其中多款現烤烘焙商品祭出超值優惠，現烤酥餅５個99元，平均每個20元有找；厚燒餅任３個89元，平均每個30元有找；軟式香蒜任2個59元平均單個不用30元；黃金牛角酥任3個95元平均單個32元。
愛買更特別於10月18日（日）、10月24日（六）加碼推出會員期待的「APP會員驚喜加碼」，凡於活動當日完成愛買APP會員註冊，並於全台愛買門市單筆消費滿2,000元，即可獲得9折電子現金券回饋（單筆回饋上限300元）。
沖泡類：雀巢／克寧奶粉全系列單筆滿799元現折80元；伯朗沖泡咖啡全系列單筆滿399元現折30元；雀巢咖啡全系列單筆滿499元現折50元。
零食類：購買華元指定商品單筆滿148元現折10元；Airwaves、Extra、Snickers等指定系列商品單筆滿299元現折30元。
油品／米類：金農米全系列商品單筆滿399元現折20元；維義油品全品項商品單筆滿399元現折30元；義多娜系列單筆滿500元現折50元。
生活用品類：花王DM商品單筆滿350元現折30元；高露潔系列商品單筆滿299元現折30元；白人系列商品單筆滿299元現折20元；靠得住全系列單筆滿309元現折30元；楓康系列商品單筆滿299元現折20元。
家電類：購買指定冰箱／洗衣機／電視／冷氣單筆滿5000元現折500元；10/17-10/18以及10/24-10/26購買小家電單筆滿2000元現折200元，最高折1000元。
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