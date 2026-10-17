為慶祝經典賽車遊戲《跑車浪漫旅》（Gran Turismo）發售30週年，Sony與PlayStation將於2026年12月10日起，推出全球限量《跑車浪漫旅》DualSense無線控制器。另外，備受全球玩家矚目的《跑車浪漫旅 7》（Gran Turismo 7，GT7）也從即日起正式上線Spec IV（第一部分） 免費更新，帶來全新賽道「Sportsland Sugo」，以及包含小米電動超跑在內的6款新車、多項全新玩法功能。
限量無線控制器 融合賽車工藝與圖像
這款專為30週年打造的限量版DualSense無線控制器，設計靈感源自《跑車浪漫旅》核心的汽車工藝與工程技術。手把整體融入經典賽車條紋（Racing Stripes）與賽車運動風格圖形，前方安裝板更採用極具質感的碳纖維紋理，將頂級跑車的空氣動力學美學與性能元素完美注入遊戲周邊中。限量版DualSense無線控制器10月22日上午10點開放合作零售通路預購，預計在2026年12月10日全球陸續發售，售價為84.99美元（約新台幣2754元，台灣售價尚未公布）。
Polyphony Digital 執行長兼《跑車浪漫旅》系列製作人山內一典表示：「30年前，《跑車浪漫旅》誕生的初衷是為了與大家分享汽車的美麗與駕駛的樂趣。這款紀念控制器象徵著我們與玩家共同走過的歷程，我衷心感謝每一位不斷以熱情激勵我們的玩家。」
更新收錄6新車 小米電動超跑也有
所有《GT7》玩家即日起皆可免費下載Spec IV（第一部分）更新，本次更新帶來日本傳奇賽道「Sportsland Sugo」，並一次收錄6款跨越經典與未來的頂尖車款：包括小米電動超跑「Xiaomi Vision Gran Turismo」，還有Ferrari F355 Berlinetta '94、Honda Civic Si Group A version '87、Mazda RX-Vision GT3 Evo '26、Honda Step WGN Spada Premium Line '23、Citroën 2 CV 6 Charleston '86。
除了新車與賽道之外，Spec IV更新也帶來全新的「車輛檢視器」功能與「體驗」模式，讓玩家能以更精細的角度鑑賞愛車收藏。另外，新增了6場全新的世界賽道活動，及全新的Scapes攝影地點，大幅拓展駕駛樂趣。尚未購買《跑車浪漫旅 7》的玩家，可透過 PlayStation Store免費下載體驗版《My First GT》，親自感受駕駛模擬器的魅力。
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這款專為30週年打造的限量版DualSense無線控制器，設計靈感源自《跑車浪漫旅》核心的汽車工藝與工程技術。手把整體融入經典賽車條紋（Racing Stripes）與賽車運動風格圖形，前方安裝板更採用極具質感的碳纖維紋理，將頂級跑車的空氣動力學美學與性能元素完美注入遊戲周邊中。限量版DualSense無線控制器10月22日上午10點開放合作零售通路預購，預計在2026年12月10日全球陸續發售，售價為84.99美元（約新台幣2754元，台灣售價尚未公布）。
Polyphony Digital 執行長兼《跑車浪漫旅》系列製作人山內一典表示：「30年前，《跑車浪漫旅》誕生的初衷是為了與大家分享汽車的美麗與駕駛的樂趣。這款紀念控制器象徵著我們與玩家共同走過的歷程，我衷心感謝每一位不斷以熱情激勵我們的玩家。」
所有《GT7》玩家即日起皆可免費下載Spec IV（第一部分）更新，本次更新帶來日本傳奇賽道「Sportsland Sugo」，並一次收錄6款跨越經典與未來的頂尖車款：包括小米電動超跑「Xiaomi Vision Gran Turismo」，還有Ferrari F355 Berlinetta '94、Honda Civic Si Group A version '87、Mazda RX-Vision GT3 Evo '26、Honda Step WGN Spada Premium Line '23、Citroën 2 CV 6 Charleston '86。
除了新車與賽道之外，Spec IV更新也帶來全新的「車輛檢視器」功能與「體驗」模式，讓玩家能以更精細的角度鑑賞愛車收藏。另外，新增了6場全新的世界賽道活動，及全新的Scapes攝影地點，大幅拓展駕駛樂趣。尚未購買《跑車浪漫旅 7》的玩家，可透過 PlayStation Store免費下載體驗版《My First GT》，親自感受駕駛模擬器的魅力。