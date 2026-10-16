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2017年展開合作 NVIDIA、Volvo確立「軟體定義汽車」

Volvo Cars今日宣布，將在與輝達（NVIDIA）長達10年的合作基礎上拓展夥伴關係，將 Volvo未來車款自動駕駛技術提升至全新高度。這項技術將以 Volvo Cars 領先的安全知識為基礎，並由NVIDIA Hyperion感測器與運算架構驅動，讓未來的 Volvo 車款能夠在複雜的真實環境中，安全地實現全程自動駕駛，逐步導入「無須持續注視路況」（eyes-off）和「無須持續專注於駕駛任務」（mind-off）的功能，讓駕駛體驗更加輕鬆省力。NVIDIA 執行長黃仁勳表示，加速運算已將車輛轉變為能理解周遭世界的智慧機器，Volvo 近百年來始終保護著道路上的人們，「我們結合 Volvo 卓越的車輛安全系統與 NVIDIA Hyperion 以及 Halos，打造出新世代車款，讓駕駛變得更加安全與輕鬆。」Volvo Cars 將結合其業界領先的車輛安全系統與工程專業知識，以及 NVIDIA 的 AI 與加速運算技術；其中，包括 Hyperion 感測器與運算架構、Halos OS 以及 Alpamayo Stack 駕駛軟體。雙方將攜手提升由 AI 驅動的汽車安全標準，並逐步導入無須持續注視路況（eyes-off）和無須持續專注於駕駛任務（mind-off）的功能，讓駕駛體驗更加輕鬆省力。Volvo Cars 將其近一個世紀以來累積的真實世界安全研究成果，以及以人為本的理念，注入這項發展。Volvo Cars致力為自動駕駛樹立新標竿，使其安全、便捷且值得客戶信賴。Volvo Cars 總裁暨執行長 Håkan Samuelsson 表示，近百年來，Volvo 一直是汽車安全的同義詞。透過與 NVIDIA 合作，業界領先的安全知識與世界級的 AI 技術，這樣的結合讓我們擁有獨一無二的機會，為客戶打造更安全、更具吸引力的車款。此次擴大合作為雙方自 2017 年展開的長期合作以來，再添一項里程碑，Volvo Cars 正將業界最先進的運算能力導入其新一代電動車，進一步確立其在軟體定義汽車領域的領導地位。