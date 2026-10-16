Volvo Cars今日宣布，將在與輝達（NVIDIA）長達10年的合作基礎上拓展夥伴關係，將 Volvo未來車款自動駕駛技術提升至全新高度。這項技術將以 Volvo Cars 領先的安全知識為基礎，並由NVIDIA Hyperion感測器與運算架構驅動，讓未來的 Volvo 車款能夠在複雜的真實環境中，安全地實現全程自動駕駛，逐步導入「無須持續注視路況」（eyes-off）和「無須持續專注於駕駛任務」（mind-off）的功能，讓駕駛體驗更加輕鬆省力。
NVIDIA 執行長黃仁勳表示，加速運算已將車輛轉變為能理解周遭世界的智慧機器，Volvo 近百年來始終保護著道路上的人們，「我們結合 Volvo 卓越的車輛安全系統與 NVIDIA Hyperion 以及 Halos，打造出新世代車款，讓駕駛變得更加安全與輕鬆。」
Volvo Cars 將結合其業界領先的車輛安全系統與工程專業知識，以及 NVIDIA 的 AI 與加速運算技術；其中，包括 Hyperion 感測器與運算架構、Halos OS 以及 Alpamayo Stack 駕駛軟體。
雙方將攜手提升由 AI 驅動的汽車安全標準，並逐步導入無須持續注視路況（eyes-off）和無須持續專注於駕駛任務（mind-off）的功能，讓駕駛體驗更加輕鬆省力。
Volvo Cars 將其近一個世紀以來累積的真實世界安全研究成果，以及以人為本的理念，注入這項發展。Volvo Cars致力為自動駕駛樹立新標竿，使其安全、便捷且值得客戶信賴。
2017年展開合作 NVIDIA、Volvo確立「軟體定義汽車」
Volvo Cars 總裁暨執行長 Håkan Samuelsson 表示，近百年來，Volvo 一直是汽車安全的同義詞。透過與 NVIDIA 合作，業界領先的安全知識與世界級的 AI 技術，這樣的結合讓我們擁有獨一無二的機會，為客戶打造更安全、更具吸引力的車款。
此次擴大合作為雙方自 2017 年展開的長期合作以來，再添一項里程碑，Volvo Cars 正將業界最先進的運算能力導入其新一代電動車，進一步確立其在軟體定義汽車領域的領導地位。
NVIDIA 執行長黃仁勳表示，加速運算已將車輛轉變為能理解周遭世界的智慧機器，Volvo 近百年來始終保護著道路上的人們，「我們結合 Volvo 卓越的車輛安全系統與 NVIDIA Hyperion 以及 Halos，打造出新世代車款，讓駕駛變得更加安全與輕鬆。」
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雙方將攜手提升由 AI 驅動的汽車安全標準，並逐步導入無須持續注視路況（eyes-off）和無須持續專注於駕駛任務（mind-off）的功能，讓駕駛體驗更加輕鬆省力。
Volvo Cars 將其近一個世紀以來累積的真實世界安全研究成果，以及以人為本的理念，注入這項發展。Volvo Cars致力為自動駕駛樹立新標竿，使其安全、便捷且值得客戶信賴。
2017年展開合作 NVIDIA、Volvo確立「軟體定義汽車」
Volvo Cars 總裁暨執行長 Håkan Samuelsson 表示，近百年來，Volvo 一直是汽車安全的同義詞。透過與 NVIDIA 合作，業界領先的安全知識與世界級的 AI 技術，這樣的結合讓我們擁有獨一無二的機會，為客戶打造更安全、更具吸引力的車款。
此次擴大合作為雙方自 2017 年展開的長期合作以來，再添一項里程碑，Volvo Cars 正將業界最先進的運算能力導入其新一代電動車，進一步確立其在軟體定義汽車領域的領導地位。