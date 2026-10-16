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爛的法律沒有任期 民團批：禍國殃民、債留子孫

立法院今（16）日表決，三讀通過綜所稅率未達20%的「65歲以上老人免繳健保費」。民團表達「嚴正譴責」，也直批這根本是「禍國殃民」、「債留子孫」且斷送世代正義的法案，呼籲政院不副署。台灣醫療改革基金會執行長林雅惠說，要表達嚴正譴責，因為一年多前立法院就想略過黨團協商強行表決，當時醫改會也表達強烈反對，如今捲土重來、甚至三讀，通過的還是最初爭議最大的20%版本。林雅惠直指，這仍然會帶來三大惡果，包括深化世代對立，因為台灣面臨超高齡少子化的挑戰，每年受薪人口會因為少子化而逐年減少，如此一來更加重年輕負擔。同時也破壞健保量能負擔的原則，以健保的核心精神，要減少民眾生病的財務風險，不要因病而貧，不應因身分、年齡有所區別。另外，也可能因此侵蝕健保永續。林雅惠提到，健保近年不斷面臨破產危機的困境，進入超高齡社會的台灣，高齡化仍在持續下，就可能直接衝擊健保財務。民間監督健保聯盟發言人滕西華說，「這根本就是禍國殃民、債留子孫、製造階級對立、罔顧財富分配，斷送世代正義的法案。」她直指，這是由國家支付、但民眾黨的黨庫一毛錢都不用出，每年政府必須依照幅度編列全民健保保費，立法委員有任期，但「爛的法律沒有任期欸。」而法條設定為「綜所稅率未達20%」的65歲以上長者免繳，滕西華表示，可能台灣90%以上的65歲長者都不需要繳健保費。她說，依照現在約一千多萬的勞動人口來看，受薪階級依照薪資所得繳保費、同時繳稅，但當給予65歲以上長者不用繳健保費的時候，也等於讓需要繳納的受薪階級繳了2次稅。滕西華說，第一次就是自己繳的稅、第二次是拿受薪階級繳的稅幫老人繳健保費，「這不是罔顧財富分配嗎？」她強調，全世界狀況都一樣，健保的財務之所以嚴峻只有2個原因。第一就是愈來愈貴的新藥跟新醫療科技；第二就是「人口老化」。滕西華說明，以2025健保署公開資料分析，花在65歲以上長者的健保醫療費用為65歲以下的3.3倍；進一步拆解20歲以下的費用，老人醫療費用更是20歲以下的5.1倍，高出400%。結果卻讓使用健保醫療費用最大宗的人免繳健保費，政府甚至用稅收補貼，反而讓比較年輕、更窮的人所繳納的稅收補貼，「健保給付還有世代正義嗎？」呼籲行政院「不副署」這項法案。