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選戰倒數43天，台北市長蔣萬安今（16）日接受資深媒體人王淺秋專訪時，拋出都更新政見，稱要將都更門檻從原先的「7599」專案（第一階段自主整合意願75%）降低為50%的「5099」，讓更多民眾願意參與都更；另外針對大面積、大街廓的基地，也將基準容積從原先225%提高到300%，提高都更誘因。台北市長蔣萬安今在專訪中拋出都更新政見後，隨後北市府也召開都更政策記者會，蔣萬安說，自他上任以來，台北市面臨最嚴峻的挑戰是都市更新，所以當時團隊討論怎麼加速都更程序，因為不只是希望市民朋友能在更新後住得更舒適、改善市容，更重要是住得更安全，因此上任後對於公辦都更提出相關門檻，第一階段門檻從90%降低為75%，在這4年已經有非常巨大的成果，上任後都更核准數是2.4倍，是其他五都加總的1.3倍。蔣萬安說，今天要宣布兩項重要的都更政策，第一，要讓第一階段門檻從75%降為50%，只要過半住戶同意，市府馬上來幫住戶進行試算、說明；第二，第二階段只要有90%住戶願意，就幫忙同意選配，若有90%民眾同意，市府就通通到場。蔣萬安說，最困難的第一階段門檻降到50%以後，相信未來不只加速都更速度，也相信未來更多指標性或是等待已久的都更可快速地推進，讓目前劃定的都更地區直接受惠。另外，蔣萬安也表示，台北市的容積率將從現在的 225% 提高到 300%，未來只要是 3,000 平方公尺大面積，而且在捷運站或是主幹道週邊，就給予提高基本容積 225 %到 300%，但這樣的容積會分配，導入包括托育、幼兒園、長照服務各項的公共服務設施