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台股跌深反彈，今（16）日收盤上漲141.39點，收在47111.26點，不過，外資繼續砍殺台股461億元，並持續匯出資金，因此，即便美元指數跌落102之下，新台幣兌美元一度貶破32.5元，重貶逾2角，尾盤中央銀行再出手，新台幣終場收32.338元，貶值7.3分。累計一周下來，新台幣大貶了4.63角，貶幅1.45%。就國際匯市來看，美元指數從高點回落，並進一步跌破102，來101.81，不過，亞洲主要貨幣日圓兌美元也從158.181回升至157.794，目前在158.043附近，韓元兌美元也從1347.73回升至1330.18，目前在1332.68盤整，而離岸人民幣兌美元亦從6.6917回升至6.686，目前在6.6866附近。至於新台幣兌美元今日早盤也續貶，雖然台股跌深反彈，但外資繼昨日瘋砍台股3025億元，今日再砍461億元，新台幣貶值壓力仍沈重，盤中一度貶破32.5元，下探32.52元，重貶2.55角，但在美元回落，加上尾盤央行調節，新台幣貶幅收斂，終場收32.338元，貶值7.3分。累計1周下來新台幣兌美元也大貶4.63角，從31.875元一路貶到32.338元，貶幅逾1.45%。至於下周是否還會再貶，匯銀人士指出，除台股表現及外資動向之外，央行態度也是關鍵。