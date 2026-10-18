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台灣大賽「龍象大戰」將在明（17）日開打，球迷也開始對中信兄弟與味全龍兩隊球員感到好奇，其中味全龍投手陳暐皓雖然沒在這次參賽名單內，但他其實是知名旅美球星林昱珉的哥哥，不過因兩人姓氏不同，很多人都不知道他們是親兄弟。陳暐皓曾是體大王牌，不過在2021年，他參加中華職棒選秀會落選，如今也沒有選進參賽名單內，職業生涯沒有弟弟那麼順利。陳暐皓在2017年，以舊名「林瑞祥」入選U-18世界盃棒球賽，但因為在高三那年受到疲勞影響，投球機制失靈，所以繼續就讀國立體育大學磨練球技，還與現效力於美國職棒運動家小聯盟的莊陳仲敖成為雙王牌。不過在2021年，他參加中華職棒選秀會落選，但同年10月，他與中信兄弟簽下自主培訓選手合約。隔年8月，陳暐皓被中信兄弟升格為正式球員，但在同年12月就被釋出。2023年3月，他以新名字「陳暐皓」加入台鋼雄鷹，繼續棒球生涯，不料卻再度遭到釋出，但去年12月，他正式加入味全龍，不到4年就穿過3隊球衣，相比目前效力於美國職棒亞利桑那響尾蛇小聯盟的弟弟林昱珉，職棒生涯較為坎坷。陳暐皓今年27歲，他在小時候因為原住民相關的就學補助，而與弟弟林昱珉一樣跟著母親姓林。不過在大學畢業後、入伍當兵前，因為他是家中長孫，因此阿嬤希望他可以改為父姓，因此陳暐皓也決定聽阿嬤的話改姓為陳，除此之外，阿嬤也推薦了命理師為他改名，因此才將原本的「林瑞祥」連名帶姓改為「陳暐皓」。