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▲祭拜祖先需在上午11點到下午1點之間進行。（示意圖／Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2026九九重陽節要到了！為農曆九月初九就在10月18日，這一天與除夕、清明節、中元節並稱為四大祭祖節日，要記得祭祖、拜地基主、拜神明，就能迎接好運，且別忘記九九重陽節也是補財庫的好時機，《NOWNEWS》整理重陽節拜拜流程、拜拜時間、供品準備懶人包一次收。根據石門山財神報恩宮指出，因為重陽節具備「九九極陽」的純陽氣場，在民俗中被視為由衰轉旺、催動財氣的絕佳日子，是極佳的轉運補財庫時機，有三大招財秘訣。一、水神招財法：祭拜的時候準備一瓶礦泉水放在供桌上，做為財水，拜完後帶回家混入飲用水喝下，象徵引財入體。二、用9的倍數轉運：準備點心或水果時，可以準備9的倍數，9個、18個、36個，呼應九九重陽之數，代表財運長長久久。三、先除晦後求財：重陽節特別注意避邪除晦，如果覺得近期運勢不佳，拜財神之前記得使用午時水洗臉（11點至1點接的水），或用艾草、菖蒲沐浴，把身上的晦氣洗乾淨，財神才會把財氣送進來。重陽節這天要先在中午前祭祖，下午再拜地基主，神明則是中間找個時間到廟宇進香即可。祭拜祖先需在上午11點到下午1點之間進行，特別記得酒杯擺幾杯，碗筷就要準備幾副，盡量在午時結束前祭拜完成。準備的飯菜樣式沒有硬性規則，可依照祖先、過世長輩生前喜愛的菜色置辦。三牲（豬肉、全雞、全魚，全鴨也可以）、水果、白飯一鍋、湯一鍋、菜盤、酒三杯、發糕、碗筷（最多不超過七副）四色金（刈金、銀紙）：祭拜程序為擺上供品後，點蠟燭、焚香、獻酒，接著由家中長輩帶領所有後輩一同向祖先們上香，祈求祖先庇佑後代子孫身體健康、萬事如意；待香焚燒到剩三分之一時再燒金紙，金紙燒完後將酒灑於金紙灰上就可收供品了。祭拜地基主時，可從廚房往客廳拜，或從家的前後門往家裡面拜，擺一個小矮桌即可；有些地方在拜地基主時不會放碗筷在桌上，各地區習慣不一，沒有硬性規定。供品的準備不需太豐盛，因為地基主算是位階較低的神明，所以供品、菜飯不可比神明、祖先豐盛。供品準備：飯兩碗、三菜一湯、雞腿、酒三杯、水果、紙錢