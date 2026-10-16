我是廣告 請繼續往下閱讀

高鐵大型行李置物區總擠滿小行李箱！上方空間全被浪費

不好意思把自己的大行李箱直接疊在別人行李箱上

也浪費了很多置物區上方的空間

▲由於許多人行李箱不符合規格常常放在大型行李置物區，不少乘客也不好意思疊在別人行李上，造成很多置物區上方的空間浪費。（圖/Threads）

高鐵大型行李置物區「雙層架升級」！26吋以下行李箱請別亂放

已經完成第一組「雙層行李架」增設的700T列車正式上線服務，改裝過後的700T列車，可以收納106個28吋行李箱

大型行李區增設「雙層行李架」後，仍僅限26吋（含）以上大型行李使用，旅客如攜帶登機箱或26吋以下小型行李，應放置在座位上方行李架

▲官方今天宣布，已經完成第一組「雙層行李架」增設的700T列車正式上線服務，改裝過後的700T列車，可以收納106個28吋行李箱，年底將全車隊改裝完成。（圖/台灣高鐵提供）

明年N700ST新車準備上線！舊有700T仍持續全面升級

▲高鐵700T車型仍然持續優化車廂設施，近日最新是設置雙層行李架的設計，讓上方空間終於不會再被浪費。（圖/台灣高鐵提供）

台灣高鐵搭乘人數逐年增長，官方也時不時傾聽顧客心聲，持續優化車內設備，然而同樣也是被抱怨超久的「大型行李置物區」也有了最新改變。台灣高鐵今（16）日宣布，完成第一組「雙層行李架」增設的700T列車正式上線服務，每列車可以塞進106個28吋行李箱，儲存空間大幅增加，高鐵預計今年底前34輛列車全部完成雙層行李架設置，讓許多乘客大讚：「終於等到了！上層空間真的是不夠，終於有層架。」高鐵近幾年搭乘人潮眾多，因此常常有攜帶大型行李箱的乘客在社群抱怨，表示有很多登機箱老是佔用「大型行李置物區」，然而不少乘客，但因為置物區沒有層架，所以只能把行李箱推到自己的座位跟自己擠在一起，，不少人都非常有共鳴。然而乘客的心聲，高鐵也聽到了！官方今天宣布，，不僅收納空間與新世代列車N700ST不相上下，也遠勝日本新幹線，改裝完畢之後，700T將會有19個大型行李置放區，，儲存空間大升級，因為雙層設計也完整運用到行李置物區上方的空間。不過高鐵公司也提醒，，避免佔用大型行李區。民眾記得如果自己攜帶的是登機箱，千萬不要再去佔據大型行李箱區的位置哦！除了優化行李箱置放區之外，高鐵近幾年其實也升級不少車廂服務，像是現在700T資訊顯示器變成更大的全彩LCD螢幕，並透過重新排版讓旅程資訊更清晰；洗手間也更換更明亮的燈光、鏡櫃整合水龍頭、洗手乳及消毒液；甚至連車廂的窗簾也已經全面更新，遮陽效果更佳。雖然台灣高鐵最新的「新世代列車N700ST」明年7月就會開始投入營運，不過舊有的700T車型官方還是持續在優化，未來包括5G網路的路網也將會訊號更強更穩定，屆時不管搭到是哪種車型，都希望乘客有優良的乘車體驗。