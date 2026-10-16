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分析師：沒有任何商業價值

專家：懸浮與飛行差很大

特斯拉（Tesla）新一代Roadster電動跑車，因其完成空中翻轉、跳躍、飄浮等展示，吸引市場目光，不過，有分析師吐槽說Roadster「沒有任何商業價值」；另外，也有專家指出飛機和在地面行駛的汽車需要截然不同的特性，「介於兩者之間的混合體，恐怕既不會是優異的飛機，也不會是優異的地面車輛，而且造價還會非常昂貴」。根據《路透社》報導，Roadster搭載與SpaceX合作開發的推進系統，在發表會現場展示了空中翻轉、在空中懸浮等酷炫動作，仿佛未來科幻電影中的跑車來到現實。不過，Roadster目前預計2028年開始量產，且配備風扇吸附、氣體噴射等「全飛行系統」的「Rocket」版本，目前僅限「受邀者預訂」，最終Roadster的市售版本恐怕不會像發表會上那麼酷炫。對此，「深水資產管理」（Deepwater Asset Management）合夥人慕斯特（Gene Munster）提出兩點觀察，「1.這是一場工程技術的炫技展示，除了讓傳統車廠難堪，沒有任何商業價值。2.馬斯克迫不及待讓特斯拉和SpaceX合體了」。不過，也有分析師持不同看法。晨星分析師戈德斯坦（Seth Goldstein）就認為，Roadster將成為特斯拉最新的旗艦車型，成為「一款旨在展示汽車製造商最佳工程技術水平的高性能豪華車」，就這部分而言，Roadster仍然具有重要的象徵意義。根據《CNN》報導，史密森尼國家航空航天博物館（Smithsonian's National Air and Space Museum）的垂直飛行器策展人康納（Roger Connor）表示，「飛機對重量極為敏感，但如果是地面車輛，你會希望它裝有保險桿和衝擊緩衝區等設備。不可避免地，介於兩者之間的混合體將會是一架性能欠佳的飛機，同時也是一部性能不佳的車輛，而且價格還非常昂貴」。加州新創公司Alef也在開發飛行車，目前他們研發的車款能夠透過配備8個螺旋槳升空，但該車重量僅為254磅（約115公斤），限單人乘坐，而且駕駛的體重必須輕於車重本身。Alef執行長杜霍夫尼（Jim Dukhovny）表示，Roadster能夠離開地面「自己一點都不會感到意外」，但這不意味著它能做到真正的「飛行」。杜霍夫尼強調，從離地懸浮到向前飛行才是最困難的部分。康納也對Roadster這種必須符合道路法規的車款，是否真的能夠飛往車主想去的任何地方感到懷疑，「我們目前談論的只是懸浮而已，還不是持續性的飛行」。