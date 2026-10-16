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▲蔣銲本季防禦率僅1.35，對兄弟6次先發保持不敗，是味全爭冠的重要支柱。（圖／味全龍提供）

中華職棒37年台灣大賽將在明（17）日正式點燃戰火，由上半季冠軍味全龍對決下半季冠軍中信兄弟。聯盟今（16）日公布G1先發投手，龍隊推出防禦率、三振「雙冠王」蔣銲（John Gant）先發，兄弟則是由勝騎士（Mario Sanchez）掛帥先發，根據過往紀錄，中職33次台灣大賽中，有29次搶下G1的球隊最後順利封王，奪冠機率高達87.9%。聯盟今日下午公布雙方G1先發投手人選，龍隊推出年度防禦率、三振「雙冠王」蔣銲先發。本季蔣銲與兄弟對戰6場，拿下2勝，對戰防禦率2.19、被打擊率1成88、每局被上壘率0.97。兄弟則是由勝騎士掛帥，本季與龍隊對戰5場拿下2勝2敗，對戰防禦率2.61、被打擊率2成64、每局被上壘率1.06。雙方總教練在受訪時，皆異口同聲指出影響台灣大賽的關鍵是「投手」。兄弟總教練平野惠一昨日表示，打線如何去攻略對方好投手，並把握投手不穩時的機會是關鍵；龍隊主帥葉君璋則認為是洋投決勝負，「投手本身就是一場比賽裡面影響最大的，再加上兩邊洋投的水準都蠻不錯，所以這是蠻大的X因素。」回顧過去中職歷史，共進行過33次台灣大賽，其中有29次在G1奪勝（含1場保送勝）的球隊，最終都拿下年度總冠軍，封王機率高達87.9%，且自2017年球季以來，在台灣大賽封王的球隊皆是拿下G1的隊伍，因此對兄弟與龍隊而言，明日的G1勢必要全力搶下。