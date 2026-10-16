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▲陳意涵的手機保護膜完全貼錯，尺寸超級不合。（圖／陳意涵IG@chenyihan1112）

女星陳意涵近日在IG上傳多支「開箱老公廢物」的系列影片，大受好評，每支影片都讓網友笑翻。近日她則狠下心吐槽自己，自爆她生了一種莫名其妙的疾病，那就是「尺寸障礙」。她說自己買東西時超不會評估尺寸，所以就連手機貼模也都貼錯，讓她自己也超無奈，笑說：「我老公都叫我去看醫生，但我不願意面對。」陳意涵日前在IG影片中，神神祕祕地說：「有一個很私密的事想要跟大家分享，有些事情真的是疾病，不是自己可以控制的，我老公都叫我去看醫生，但我不願意面對，重點是我也不知道要掛哪一科。」原來陳意涵所謂的生病，是說她買東西有「尺寸障礙」，選的物品不是太大就是太小，她先拿出真空袋舉例，表示買真空袋要用來保鮮食物，結果她第一次買到超級大片，比她肩膀還寬，第二次卻買到只有手掌的大小，讓她也被自己氣笑。接著是派對飲料杯，她想說要訂大人跟小孩不同的尺寸，結果她訂了小的之後才發現，尺寸跟漱口的量杯差不多大，讓她開始懷疑到底是自己的問題還是廠商的問題。最後一點更加誇張，陳意涵拿出自己的手機，跟大家展示貼在上面的保護膜，與她的螢幕根本完全不符了，小了整整一倍。陳意涵說自己是在自動貼模的機台貼的，忘記當下是怎麼操作的，反正她按一按，貼出來居然就長這樣，讓她也很無言。但秉持不浪費的想法，所以她沒有撕掉，就這樣將就著用。陳意涵說自己其實不太在意這種大小差別，但有一次她要刷電子支付，因為保護膜的問題，一度刷不過，讓她當下也有點崩潰。後來去吃拉麵時，一個老闆看到她的保護膜，還貼心拿出一片新的要送給她，讓陳意涵哭笑不得。