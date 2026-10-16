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台灣政府計劃籌資數十億美元，赴美打造工業園區，協助輝達（NVIDIA）及其他AI硬體業者建立完整供應鏈。對此，和碩（4938）董事長童子賢今（16）日表示，這就像廣達（2382）過去赴中國大陸上海松江設廠時，透過「Q bus」將相關產業整批帶過去，讓中小企業不必單打獨鬥，就能跟著產業聚落一起進軍海外。為協助台廠赴美投資，經濟部今天表示，將由政府與電電公會合作推動，規劃採「業者出資、政府協助」的模式進行。至於台灣是否已在德州取得園區用地，經濟部說，將於適當時機對外說明。東元電機（1504）成立70周年，今（16）日舉行「東元電機70周年論壇暨慶祝大會」，邀集產業領袖分享AI、能源與製造轉型趨勢。童子賢受邀演講，並於會後接受媒體提問，針對台灣政府規劃赴美設立工業園區提出看法。童子賢表示，新加坡相當擅長在海外設立產業園區，例如過去在中國大陸蘇州就有新加坡工業園區。至於台積電（2330）這類大型企業，前往美國亞利桑那州或德州設廠，從基礎建設到員工休閒與居住需求，都有能力自行規劃與處理。不過，他指出，產業發展有時不能只靠單一大型企業，還需要完整的產業聚落支撐。以台積電赴美設廠為例，無塵衣由誰清洗？難道每次都要將無塵衣送回台灣？此外，生產過程中所需的特殊材料及小型加工品，又是否都得從台灣運送？童子賢進一步指出，當台灣廠商前往海外設廠，若要建立完整的產業聚落，就必須讓上下游供應商一起到位。他以廣達過去前往中國大陸上海松江設廠為例，當時廣達有一套被稱為「Q bus」的模式，就像一台巴士，將相關產業及廠商整批帶到當地。童子賢形容，這種模式就像搭上巴士一起出發，不必讓每家廠商各自摸索、單打獨鬥，「這樣你就不用選擇自己騎腳踏車啦、走路。」他也表示，如果政府未來前往德州設立類似的產業園區，他就會將其想像成廣達過去的「Q bus」模式，透過整體規劃，協助台灣供應鏈業者共同前進美國。童子賢認為，企業派員到海外工作，除了生產與營運，還得解決吃飯、住宿及就醫等基本生活需求。如果缺乏國際經驗的中小企業，從營建施工到日常飲食、醫療資源，都必須自行摸索，不僅增加經營難度，也會降低整體效率。他指出，若連中小企業都必須跟著客戶前往海外，形成完整的產業鏈，那麼讓這些廠商進駐由政府協助規劃的產業聚落，將是值得考慮的選擇。透過園區整體布局，不僅有助於降低中小企業赴美設廠的門檻，也能讓台灣供應鏈更有效率地在海外建立產業聚落。