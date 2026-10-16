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台北市長蔣萬安宣布公布放寬都更門檻，第一階段意願門檻由過去的75%降至50%。對此，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（16）日直言，若現在政策把入口放更寬，但出口窄沒改變，那就沒解決都更的問題。蔣萬安公布都更新政，「7599」專案放寬到「5099」，大幅降低公辦都更整合門檻，第一階段意願門檻由過去的75%降至50%，只要過半住戶同意，市府團隊便進場協助試算與說明，預計全市劃設都更區有1,284公頃受惠。對此，沈伯洋下午受訪時表示，都更是入口寬、出口窄的一件事，若入口進去，要走到出口才算數，要動工！「若現在政策把入口放更寬，但出口窄沒改變，那就沒解決都更的問題」。沈伯洋進一步舉例，他之前說過，掛號的人很多，有些人需要急診，結果現在解決方案是讓更多人來掛號，這是都更目前面臨的最大疑問，因此，他之後會推出殭屍都更的退場機制，讓都更加速、誘因增強。另外，傳出將接受媒體人吳淡如專訪，沈伯洋說，都還在協調行程，當然希望上各式各樣節目，讓大家看到他，有時候不一定講政見，而是更軟性的議題，希望大家看到更立體的台北。至於與吳淡如都是台大法律畢業，印象如何？沈伯洋說，對吳印象深刻，「是我們的大學姐、才女，是當時最重要的印象」。