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特斯拉（Tesla）新一代Roadster跑車搭載SpaceX推進器，展示垂直升空、翻轉及落地等動作，引發外界對飛天汽車的關注。和碩（4938）董事長童子賢今（16）日出席東元電機70周年論壇時表示，空中確實是很值得開發的領域，但即使設備技術逐漸成熟，空中交通動線規劃及安全防衛仍是必須克服的課題。特斯拉於美國時間15日在德州威科展示新一代Roadster跑車，透過推進器完成垂直升空、翻轉及落地等動作。執行長馬斯克形容，這款車基本上能像火箭一樣飛行，不過也坦言，這並不是一款特別強調安全的車。備受矚目的Rocket火箭版預計於2028年投入生產，並採邀請制。特斯拉台灣官網也註明，懸浮飛行功能尚未獲准在公共道路上使用。對於飛天汽車的發展，童子賢表示，SpaceX的火箭既然已經能在回收過程中緩緩下降，代表相關技術應具備一定基礎。不過，他也提醒，光是讓無人機在空中運作，就已經不是一件容易的事。童子賢指出，未來如果能運用無人機配送包裹，甚至像Uber Eats一樣送餐，確實有機會減輕地面交通負擔，但要真正落實，仍有許多問題需要解決。「你想一想，台北上空為什麼不給你飛無人機呢？」童子賢以台北、上海、北京及華盛頓等城市為例說明，空中交通目前尚未建立成熟的動線規劃，即使無人機設備已經成熟，也不代表整體交通管理機制已經完備。童子賢進一步指出，空中飛行除了交通動線問題，也涉及安全防衛。各國政府都會擔心無人機遭到不當利用，甚至被用來攜帶爆裂物，因此對相關飛行活動設有管制。他認為，飛天汽車的概念確實令人期待，但技術突破只是其中一環，如何建立完善的交通規則、飛行管理及安全防護機制，才是未來發展必須面對的挑戰。談到汽車能夠飛行，童子賢表示，「當然很不錯」。不過，人類早已擁有小型飛機，飛天汽車的概念，則是進一步結合地面行駛與空中飛行，讓車輛既能在道路上行駛，也能在特定情況下飛上天空。從技術發展來看，飛天汽車為交通運輸帶來新的想像，但要從展示走向普及，除了設備本身的成熟度，空中交通規劃、法規及安全管理等配套，也將是決定能否實際應用的重要因素。