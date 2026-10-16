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嚴格紀錄與標準化流程 全程錄影、內附檢查通知

▲泰國民航局（CAAT）頒布的託運行李安檢新規即日起正式生效。（圖／翻攝自泰國民航局）

泰國旅遊注意！泰國總理府辦公室副發言人普洛泰萊（Ploythalay Laksameesaengjan）今（16）日宣布，泰國民航局（CAAT）頒布的託運行李安檢新規即日起正式生效。未來泰國各大機場安檢人員，若發現疑慮，無需等待旅客到場，可在旅客不在場的情況下直接開箱檢查託運行李。泰國官方表示，此舉旨在提升航空安全，並使其規範與國際接軌。綜合泰國媒體報導，泰國政府強調，只有當X光掃描偵測到疑似含有危害航空安全或禁運物品時，工作人員才會執行直接開箱程序。泰國官方指出，此安檢標準已在新加坡、日本、韓國、美國、中東及多個歐洲國家廣泛實施。新規定不僅能防範危險物品登上客機，更能減少因尋找行李所有人到場而導致的航班延誤，大幅提升機場運作效率。為確保安檢過程公開透明且可追溯，泰國當局聲稱制定了嚴格的監督程序。包括指定區域作業，所有開箱檢查均須在專用區域進行。全程影像紀錄，檢視過程將全程攝影留存，包含執行人員身份、檢視步驟及查獲物品均會完整保留紀錄，以備日後調閱。放置安檢通知，開箱完畢後，工作人員會在行李內放入一份檢查通知書，告知旅客其行李曾接受查驗。違禁品處置，若查獲違禁或危險物品，安檢人員有權依法扣押並採取進一步法律行動。針對新制上路，泰國政府也向國際旅客提出以下建議與提醒：建議旅客使用符合國際認證標準的行李鎖（如TSA海關鎖），以利工作人員在必要時順利解鎖檢查，避免損壞行李箱。若行李箱無法以正常方式開啟，安檢人員獲授權可直接破壞鎖頭或其他上鎖機制，且泰國當局不負擔任何賠償責任。旅客在辦理託運前，除留意行李重量外，應確實核對託運物品規定，切勿攜帶爆裂物、槍枝及行動電源等違禁品，以免影響行程或衍生法律問題。以避免引發疑慮而遭開箱檢查，確保行程順暢。官方特別強調，嚴禁託運的物品包括爆裂物、槍枝以及行動電源等，至於若有旅客在安檢過程中遇到疑問，可向航空公司提出申訴，也可透過泰國民航局的官方申訴系統提交申訴，相關單位將確保旅客權益受到維護。