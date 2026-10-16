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▲第12屆「樂無齡博覽會」今（16）日在高雄展覽館登場，並首次與「高雄樂齡運動會」舉辦。（圖／茵康國際提供）

▲從智慧照護到終身學習 2026樂無齡博覽會跨界整合健康、科技與樂活生活。（圖／茵康國際提供）

第12屆「樂無齡博覽會」今（16）日在高雄展覽館登場，並首次與「高雄樂齡運動會」舉辦。2026樂無齡博覽會今年以「樂無齡・開啟活力新日常」為主題，串連智慧生活、健康照護、退休理財與休閒參與，搭配運動賽事、專題講座及舞台展演，邀請民眾攜家帶眷，在逛展與運動中探索熟齡生活的新選擇。展會自即日起至18日，連續三天免費入場。本屆博覽會聚焦智慧科技、在宅安老、預防照護、樂齡理財及銀髮樂活五大面向，涵蓋居家生活、行動輔助、健康管理與休閒參與。同時由高雄市政府運動發展局主辦的「2026高雄樂齡運動會」，則規劃滾球、木球、槌球及布袋球四大賽事與趣味體驗。兩項活動齊聚高雄展覽館，讓民眾在同一場域認識生活服務、體驗運動，也能為參賽選手加油，感受樂齡世代的行動力。首日活動從家庭照顧到音樂、運動，提供多元參與選擇。神經內科暨高齡醫學專家陳乃菁醫師主講「照顧父母，最難的不是照顧」；屏東基督教醫院聚樂部帶來「進擊的箱民」及「音樂魔擊客」；高雄市旗山區南勝社區發展協會荔響打擊樂團以「敲出青春・舞出美荔」展現舞台活力。中華民國健身健美協會張馨教練也將帶領「徒手肌力訓練活動」，讓民眾依自身能力跟隨指導，把動起來的想法帶回日常。展會三天的論壇與講座，則進一步回應熟齡族群與家庭的生活需求。茵康國際表示，「樂無齡」是希望大家不受年齡限制，都能享受生活、參與活動、嘗試新事物。期盼透過展覽、講座與親身體驗，串連樂齡產業與家庭需求，讓民眾將實用方法、新興趣與生活靈感帶回家，無論幾歲，都能持續追求快樂、活出精彩。「2026樂。無齡博覽會」於高雄展覽館免費開放參觀，10月16日、17日開放時間為上午10時至下午6時，18日為上午10時至下午5時。每天上午前100名入場觀眾可獲早鳥禮，數量有限、送完為止。詳細活動與參觀資訊請依官方公告為準。