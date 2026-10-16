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台北市長首場辯論會昨正式敲定，選在10月31日中午12時舉行。資深媒體人陳鳳馨昨直言，每次遇到台北市研考會主委殷瑋時都會勸，不要把學校辯論比賽技巧用到政治人物辯論，會很討厭。北市議員秦慧珠今（16）日也直言，當一個市長辯論不是像用大學生辯論的方式比機智、口才，是能不能說理。陳鳳馨昨在NOWNEWS《鄉民大學問》節目中談到台北市長辯論一事，她直言每次遇到殷瑋都會跟他說，一定要注意一件事情，所有政治人物的辯論跟學校辯論比賽是兩回事，不要用學校辯論比賽的技巧用到政治人物辯論，因為學校辯論技巧放在政治人物身上「很討厭」。陳鳳馨要殷瑋記得她的苦心相勸，她也是打過辯論比賽、也拿過冠軍，如果學校學的拿到跟全民訴求，就必須思考這個人的角色定位，只要抓穩了，不要擔心口才的問題，是心能不能被選民感受到。秦慧珠今被問到要給蔣萬安什麼辯論建議，她說自己大一就是辯論校隊，參加大專盃辯論比賽還拿到總冠軍，個人也拿到最佳辯士獎，對辯論非常有經驗，那種辯論是抓住人家的語病反打回去，那就得分了，但並不代表「你的說理得分」。秦慧珠說，做一個市長、民意代表，辯論不是像大學生辯論比賽，只要抓住人家的話題，或者話的語病反打回去，裁判就說「好，你機智反應夠快，你這招打得漂亮，給你加分」，市民評論市長或總統級的辯論比賽，當然不是比機智反應跟口才，而是能不能夠說理，機智反應很重要，但是清楚明白的說理在市長或總統級的辯論更重要。