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▲台北美福大飯店於旅展期間祭出住宿優惠，每日限量50組，下殺29折販售的《行政客房平日雙人住宿券》，線上旅展限定優惠價6088元。（圖／台北美福提供）

彩匯自助餐廳下殺最低6.1折 買8送1、買12送2優惠

▲台北美福大飯店的彩匯自助餐廳餐券，最低61折起，購買午、晚餐單人券買8送1，再加贈下午茶餐券。（圖／台北美福大飯店提供）

台北亞都麗緻線上旅展住宿2.1折 天香樓下殺7.3折

▲「天香經典套餐」包含大閘蟹粉白蝦仁、杭州宋嫂魚圓羹、花雕罐香東坡肉等招牌名菜。（圖／亞都麗緻提供）

「2026 ITF台灣國際旅展」將於11月6日至9日於南港展覽館盛大登場！台北美福大飯店也宣布，搶搭旅展熱潮，即日起至11月26日推出線上旅展，精選超值優惠餐飲及住宿票券開賣，人氣最高的彩匯自助餐廳，推出午餐或晚餐單人券買一套8張，除了加贈一張外，再享下午茶餐券一張，最優打到6.1折。此外每日限量推出50組雙人住宿券，下殺29折。老饕最愛的超值美食通用券，以最低4.6折優惠，可以吃到蟬聯六年米其林一星的米香台菜等10款中日義式料理。台北美福提到，本次旅展更推出多款住宿優惠，其中亮點之一即為每日限量50組，下殺29折販售的《行政客房平日雙人住宿券》，原價2萬790元，線上旅展限定優惠價6088元（不含早餐）。優惠使用期限至明年9月30日。另有《行政客房住宿券》推出一泊一食及一泊二食兩款方案，優惠價每張7699元起；適合四人同遊的《菁英客房住宿券》，兩張享31折優惠，平均每人僅需2500元。餐飲票券方面，彩匯自助餐廳餐券有套券買8送1、買12送2的超值優惠組合，線上旅展限定加碼，購買《平日自助午、晚餐單人券》8張送1張套券組合，加碼贈週五至週日適用的《下午茶餐單人券》乙張。《下午茶餐券》原價每位1,380元＋10%，推出四人同行優惠，平均每位僅923元，享6.1折優惠，《午、晚餐券》原價每位1680元＋10%起，購買12張單人套券再加贈2張餐券，平均每位最低1380元起，享7.5折起優惠。美福飯店也推《超值美食通用券》，集結飯店四大人氣餐廳，多達10款精選餐點皆可兌換，買套券6張送1張，售價2萬1966元，總價值4萬7432元，約是4.6折優惠，建議可使用在2026年再度蟬聯米其林一星肯定的米香台菜餐廳，推出適合親友共享的「三人合菜」及「三饗餐」，嚴選經典台菜佳餚，展現細膩而道地的台灣風味。麗緻餐旅集團也有線上旅展，台北亞都麗緻住宿券包含「奢華享受－景隅套房」每張每晚6999元（原價3萬2714元），下殺2.1折之優惠；或者雙人入住景隅套房一晚，附翌日早餐兩份。餐券方面，米其林一星餐廳推「天香樓套餐券」每張3680元（原價5106元），約7.3折，可享用「天香經典套餐」一客，包含杭幫菜最耳熟能詳的經典名菜「宋嫂魚圓羹」、「花雕罐香東坡肉」，再加贈天香樓嚴選茗茶一杯。獲法國外交部特選美食餐廳的巴賽麗廳，推出「單人早餐/下午茶通用券」，買五送一，旅展限定價4000元（原價5106元），7.5折，平均每張只要666。