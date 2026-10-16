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羅文嘉盼交換生完成行程：當認識台灣的一堂課

中國交換生被驅逐出境！移民署祭5年禁令

台大一名中國交換生在抖音發布「捏住賴清德」的錯位照片，並配文「小小賴清德拿下」，遭網友檢舉後引發爭議。海基會秘書長羅文嘉今（16）日下午才說明，已與台大聯繫關心此事，若當事人有意願，仍能留在台灣完成原定交換行程，將這起事件視為認識台灣的一堂課。不過，移民署隨後發布新聞稿宣布，已依法廢止該名中國交換生的入境許可，並將其驅逐出境。羅文嘉在海基會記者會上指出，事件發生後，海基會已與台灣大學聯絡，關心相關情況。他表示，台灣是自由民主社會，任何人原則上都有表達意見的自由，但中國人士來台，不論是旅遊、經商、商務或其他交流活動，都必須遵守《兩岸人民關係條例》及相關規定，同時尊重台灣的民主自由制度與價值。對於外界關注該名中國交換生是否會被撤銷來台許可？羅文嘉表示，相關法令的解釋、執行及管理，並非海基會職責，海基會事前也未與主管機關討論這起個案，因此不便代替主管機關決定處理方式。不過，他也提出個人看法，認為若當事人願意繼續留台，希望對方能順利完成原先規劃的交換行程，這起事件也可以成為認識台灣的一堂課。羅文嘉強調，海基會歡迎中國學生來台交換的政策與立場並未改變，希望不要因單一事件影響兩岸學生交流。他指出，中國交換生來台期間，除了學校安排的課程，海基會也會透過多元活動，讓交換生接觸台灣各地的文化、歷史與社會，過去相關活動也有不錯的成效。談及兩岸學生交流現況，羅文嘉表示，中國數年前禁止學生來台攻讀學位，但台灣方面仍持續開放，也一直希望對岸恢復學位生來台就讀的機會。雖然目前中國尚未恢復相關安排，但交換生制度仍然保留。羅文嘉也強調，兩岸民間若能增加互動與了解，對彼此都有幫助，海基會對現有的學生交換往來仍抱持正面態度，「不要因為一件事情、一個人而受到影響」。不過，就在羅文嘉回應相關問題後不久，移民署隨即發布新聞稿指出，該名中國交換生的不當行為違背對等尊嚴原則，並引發社會紛擾，因此已依法廢止其入境許可並驅逐出境，另祭出5年內不予許可來台的管制措施，相關處置引發關注。