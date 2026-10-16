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瑞瑪席丹以《親密之海》入圍第61屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）女主角獎，今（16）日接受媒體訪問，她在劇中與李銘順上演多場大尺度親密戲，不僅有舌吻、女上男下跨坐等畫面，她拍攝時身上甚至只有胸貼與丁字褲。瑞瑪席丹坦言，自己在拍攝期間真的愛上李銘順，沒想到對方殺青離開後，她竟產生強烈失落感，難過形容：「我覺得我被丟下了。」瑞瑪席丹透露，接演前最擔心的是自己與李銘順的年齡差距，害怕兩人站在一起會被觀眾看成父女，因此進組後不斷觀察對方說話、動作及神情，希望找到角色相愛的理由。沒想到合作約一週、拍完兩三場戲後，她便逐漸進入角色，「我沒跟李銘順合作過，但我很喜歡他，他很專業、很有魅力，也很尊重演員。」隨著彼此熟悉，原本令人緊張的親密戲也變得自然。她透露拍吻戲前還曾與導演討論要不要舌頭，但情緒真正投入後，一切便順著角色發生，「後來就覺得，Oh so easy，let’s kiss！」劇組也安排親密指導協助設計動作與確認界線，整個過程如同排舞，讓演員能在安全、彼此尊重的狀態下完成演出。談到尺度最大的戲，瑞瑪席丹坦言：「那個就只有兩個胸貼，然後一個丁字褲。」當時她把注意力全放在表演與情緒，反而直到拍完後才意識到自己幾乎全裸。李銘順則做好完整防護措施，兩人事前也反覆確認彼此能接受的範圍。她說親密戲除了肢體尺度，真正困難的是演員必須在短時間內建立深刻情感。李銘順殺青飛離台灣後，她一度無法抽離角色，「我覺得我被丟下了。」當時連續數日陷入低潮，前後約一、兩週才慢慢恢復。儘管心中難受，她清楚對方已有妻小，也沒有私下傳訊打擾，如今再見李銘順已經能夠「心如止水」，笑稱情緒完全歸零。首次角逐金鐘視后的瑞瑪席丹坦言，光是入圍已感到非常感恩，近期也努力調整心情。被問到同獎項最看好誰，她毫不猶豫點名謝盈萱：「她演得很好！謝盈萱我真的覺得演得很好！」至於金鐘紅毯造型，她透露仍在陸續試裝，尺度並未特別設限，但最重要的是必須符合自己、有個性且具質感，「不用太露，要有質感。」她也尚未正式準備得獎感言，希望當天先放鬆心情，享受難得的金鐘盛會。