我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼蕭伊曬出飛天特斯拉的影片，說自己被帥到，立刻打開官網訂車。（圖／翻攝自蕭伊IG@11.sns）

▲蕭伊購買的車款只要151萬元，因此可看出她入手的Roadster基礎款Performance。（圖／翻攝自蕭伊IG@11.sns）

特斯拉（Tesla）推出能短暫懸浮在空中的Roadster飛天車，引起全球關注。網紅蕭伊今（16）日稍早也在社群貼出飛天車的影片，她表示自己被特斯拉的新車帥到，所以火速去官網下單，更笑喊「特粉不是叫假的」，讓不少人誤以為她已買下飛天車。但真相並非如此，蕭伊買的其實只是Roadster基礎款，從訂單金額就可看出端倪，不少網友因此痛罵蕭伊有意誤導粉絲。特斯拉（Tesla）於美國時間10月15日發表第2代Roadster雙門電動跑車，其中最高階車款搭載「懸浮飛行」功能，能讓車子短暫停留在空中。特斯拉官方還放出飛天車空翻後穩穩落地的影片，震撼畫面掀起各界討論。蕭伊今日也在社群分享飛天車片段，並說自己被新車帥到，立刻打開官網下單。只見蕭伊曬出的訂購證明，上頭寫到，她已經付了15萬元的訂金，還剩下136萬元的尾款。不少粉絲猛一看還以為蕭伊已經買下飛天車，紛紛驚訝留言：「超扯」、「我被妳帥到」。蕭伊本人則在IG、Threads上寫道：「特粉不是叫假的」、「P人行動派，還是這是摩羯座？水瓶座的問題？」有隱隱炫富的意味。對此，不少內行網友立刻看出端倪，表示蕭伊買的根本不是飛天車，從價格來看是Roadster的基礎款，所以售價只要151萬元。網友認為蕭伊剪接影片的方式容易讓人誤會，有誤導觀眾的嫌疑。大家紛紛痛批蕭伊：「影片開頭放飛天車的影片想要誤導別人自己買了這台，但這台是邀請制的一般人買不到，她下訂的只是不能飛的一般版本而已，底下還有一群看不懂的粉絲在當誇誇群」、「這麼愛裝的嗎」、「150萬可以買得到這台的話就滿街跑了，她是以為每台都可以飛喔？」面對網友提出質疑：「你下訂的款式也不是影片裡會飛的這台啊，影片裡這台是邀請制的，一般人沒辦法訂」，蕭伊隨後也在Threads親自回應：「對啊我當然知道。」事實上，真正能飛天的火箭版Roadster售價其實是755萬元，付了訂金15萬後，消費者需在10天內付完尾款740萬，才能預購新車，且這輛車正如網友所說，官網有標註採邀請制（Invite Only），一般人無法輕易購買。