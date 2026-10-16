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▲乃木螢連發多文更正資料，並解釋當年謊報的原因，是怕被家人發現。（圖／X@HotaruNogi）

日本知名AV女優乃木螢（乃木蛍）2019年出道，憑藉166公分高挑身材、精緻五官與成熟氣質累積不少粉絲，沒想到她過去公開的個人資料竟然不是真的！近日有日本粉絲在社群平台X發文介紹乃木螢的出道經歷，提到她1999年1月19日出生、來自山梨縣，文章意外釣出乃木螢本人轉發澄清，親口承認自己曾經謊報生日及出生地，真正的生日其實是6月2日，老家也不在山梨縣，而是山口縣，至於當年為何要隱瞞身分，她也大方說出原因「怕被爸媽發現」，不過現在家人全都知情，所以現在大方公開也沒差了。一名粉絲13日在X發表一篇乃木螢的人物介紹，指她1999年1月19日出生於山梨縣，還回顧她2019年2月以S1專屬女優身分出道，卻因為網路上的惡意留言深受打擊，甚至每天晚上都會哭泣，所幸有粉絲在活動現場親自鼓勵她，才讓她有繼續走下去的動力。2021年，乃木螢轉往SODstar發展，逐漸拓展演出風格，私底下的她也熱愛角色扮演、偶像文化及喝酒，與螢幕上成熟性感的形象形成反差。沒想到乃木螢看到粉絲的介紹後，先是感謝粉絲用心整理，接著主動更正個人資料，透露自己幾年前就曾公開澄清，但外界似乎仍沿用舊資訊。她表示：「出生地不是山梨縣，正確來說是山口縣，真正的生日則是6月2日。」至於為何當初不願公開真實資訊，乃木螢坦言原本不打算向外界透露真正的生日、出生地及個人經歷，直到父母發現她從事AV女優工作，才決定不再隱瞞。她透露，母親得知後非常生氣，甚至到了勃然大怒的程度，雖然事情已經過去好幾年，母女宛如斷聯關係、目前都沒見過面，但最近開始偶爾會聯絡，乃木螢也認為：「我覺得距離和解應該不遠了。」乃木螢也特別強調，沒有為了掩飾過去而整形，「我完全沒有整過，不管是臉還是其他地方都沒動過。」她坦言既然選擇踏入這個行業，對於身分可能曝光早已有心理準備，但讓她感動的是，即使過去的學弟妹及同學知道她從事AV工作，依然願意到她的酒吧捧場，彼此相處方式也沒有改變，因此她相當珍惜這些一路支持自己的朋友。一連串澄清過後，乃木螢也表示，自己只是想藉這個機會把真相告訴大家，並不希望個人帳號一直圍繞著沉重的話題，更不想過度暴露私生活，因此接下來會恢復平常的發文方式。她最後向粉絲喊話：「希望大家都能平靜、安全又健康地度過每一天。」也感謝多年來願意支持她、陪伴她走過低潮的粉絲。