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混血女星瑞瑪席丹以《親密之海》入圍第61屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）女主角獎，今（16）日進行訪問並分享近況，她也大方認愛在美國認識的外籍男友，兩人交往約8個月，目前維持遠距離戀愛。至於身體部分，她因為跳傘受傷多次動刀，後來又進行骨髓抽取治療，前後進行3次療程，目前仍持續復健中，並分享在去年尚未認識現任男友時，便在朋友們鼓勵下完成凍卵，印象中保存了十多顆卵子。瑞瑪席丹透露，接受左膝前十字韌帶與半月板手術後，才休養約6至8個月，她便迫不及待重返跳傘場。期間累積完成38次個人跳傘，但因落地技術尚未完全純熟，多次發生重摔，加上每次整理降落傘都得長時間跪地，膝蓋軟骨因此逐漸磨損、破裂，甚至惡化到骨頭互相摩擦。為了避免再度開刀，她決定接受抽取骨髓修補膝蓋的療程。醫師從她後側髖骨附近抽取骨髓，再用於膝部治療，前後共進行3次。她坦言療程並不輕鬆，有時骨髓抽取不順利，針必須反覆進出，讓她痛到難以忍受，「一直開刀真的很辛苦，所以才想試別的方法。」目前她已超過一年沒有跳傘，現階段以復健及恢復肌力為主，但仍未放棄最愛的運動，希望最快明年5月能夠重新回到天空，也盼未來能恢復打網球。瑞瑪席丹也證實目前已有穩定交往對象，兩人在美國的室內跳傘風洞認識，男方是風洞教練，同樣熱愛跳傘。她回憶，男方當時直接詢問：「Can I take you out on a date？」大方邀她約會，兩人第一次約會便安排去能丟斧頭的酒吧，之後還一起打高爾夫球，互動相當投契。她欣賞男友獨立、外向、幽默又聰明，也喜歡對方有閱讀習慣。兩人交往約8個月，男方並非演藝圈人士，也曾陪她來台灣接受治療；不過目前一人在台灣、一人在海外，維持遠距離關係。談到遠距離戀愛，瑞瑪席丹坦言，最辛苦的就是無法隨時見面與觸碰彼此，「你沒有辦法看到他、碰到他，真的很難。」所幸雙方都願意安排時間聯繫，預計金鐘結束後男友會飛來台灣找她。談到生子意願，瑞瑪席丹坦言，看到妹妹26歲生下孩子，如今一歲大的姪子相當可愛，讓她也開始嚮往擁有自己的家庭。不過她強調不會為了生小孩而生，「還是要找到另外一半，因為找錯人很辛苦」，寧可慢慢觀察也不願著急。去年尚未認識現任男友時已經完成凍卵，印象中保存了十多顆卵子。雖然原本沒有強烈意願，但仍決定先替未來保留選擇。