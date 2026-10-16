台北八德資訊商圈將於明（17）日至18日舉辦「2026八德3C哈樂Day」封街活動，除了熱鬧的商圈市集，古老電玩收藏玩家也將連續第3年參與，免費開放民眾體驗懷舊遊戲。今年更預計展出紅白機一體機，以及多達200至400片《瑪利歐兄弟》相關卡帶，讓大人重溫童年回憶、小朋友也能感受爸媽當年玩遊戲的樂趣。

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紅白機搬上街頭免費玩！數百片瑪利歐卡帶超壯觀

還記得小時候坐在電視機前，拿著紅白機手把玩《超級瑪利歐兄弟》的日子嗎？臉書社團「古老電玩公仔分享」創辦者李瑞生近日分享活動資訊，提及古老電玩團隊已經連續3年受邀參加八德路封街活動，今年同樣準備了多款經典遊戲，邀請民眾一起同樂。活動將於10月17日、18日登場，古老電玩體驗預計上午11時30分開始，地點位於台北市中正區八德路一段。

▲古老電玩攤位擺滿各式經典遊戲卡帶，大小朋友都能拿起控制器挑戰懷舊遊戲，體驗不同世代的電玩樂趣。（圖／李瑞生提供）
▲古老電玩攤位擺滿各式經典遊戲卡帶，大小朋友都能拿起控制器挑戰懷舊遊戲，體驗不同世代的電玩樂趣。（圖／李瑞生提供）
這次最大的亮點，就是現場將展出紅白機一體機，以及約200至400片《瑪利歐兄弟》相關遊戲卡帶。對老玩家來說，熟悉的黃色卡帶、經典控制器與懷舊遊戲畫面，都是難忘的童年回憶；對年輕世代而言，則是難得能實際接觸早期電玩設備的機會。

攤位將擺放多台傳統映像管電視，玩家坐在紅色塑膠椅上，拿起控制器玩闖關遊戲，桌面有各式各樣的遊戲卡帶。不只有資深玩家參與，也能看到年輕人、親子一起體驗，讓街頭彷彿變成大型懷舊電玩遊樂場。

▲台北八德路古老電玩免費體驗活動連續舉辦3年，過往活動吸引不少玩家坐在傳統映像管電視前，拿起控制器重溫童年回憶。（圖／李瑞生提供）
▲台北八德路古老電玩免費體驗活動連續舉辦3年，過往活動吸引不少玩家坐在傳統映像管電視前，拿起控制器重溫童年回憶。（圖／李瑞生提供）
八德路封街連續2天！免費逛市集、交通資訊一次看

除了古老電玩體驗，「2026八德3C哈樂Day」也將於10月17日至18日舉辦八德資訊商圈年度封街市集，活動時間為下午1時至晚上7時，現場規劃特色攤位、舞台表演及商圈消費抽獎等內容，民眾可免費入場逛街。要注意的是，古老電玩攤位公告的開始時間為上午11時30分，與封街市集時間不同。

由於活動期間八德路一段部分路段將實施交通管制，建議想前往的民眾搭乘捷運至忠孝新生站，再步行前往八德路一段活動區域。想重溫紅白機的玩家，不妨趁著週末到現場挑戰經典遊戲，和其他電玩迷交流，一起找回當年放學後守在電視機前的快樂時光。

▲古老電玩不只有老玩家喜歡，過往活動也吸引年輕族群體驗紅白機，透過傳統映像管電視感受早期電玩魅力。（圖／李瑞生提供）
▲古老電玩不只有老玩家喜歡，過往活動也吸引年輕族群體驗紅白機，透過傳統映像管電視感受早期電玩魅力。（圖／李瑞生提供）
🟡 2026八德3C哈樂Day、古老電玩免費體驗資訊

📌日期：2026年10月17日（六）至10月18日（日）

📌老電玩體驗：上午11時30分起

📌封街市集時間：下午1時至晚上7時

📌地點：台北市中正區八德路一段

📌交通方式：建議搭乘捷運至忠孝新生站，步行前往活動區域

📌免費參加

▲台北八德路週末封街免費玩紅白機，現場預計展出紅白機一體機及數百片《超級瑪利歐兄弟》遊戲卡帶，讓玩家重溫經典電玩回憶。（圖／李瑞生提供）
▲台北八德路週末封街免費玩紅白機，現場預計展出紅白機一體機及數百片《超級瑪利歐兄弟》遊戲卡帶，讓玩家重溫經典電玩回憶。（圖／李瑞生提供）

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林若瑋編輯記者

畢業於政治大學傳播所，現任《NOWNEWS今日新聞》電玩中心記者，專注於遊戲、動畫、漫畫及玩具產業新聞，報導最新動態，記錄每一個值得被看見的故事。

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