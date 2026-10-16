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▲中職日籍裁判木內九二生手持貼著「29號」貼紙的頭盔，跨海替陷入昏迷的日職主審川上拓斗祈福。（圖／中職提供）

📍川上拓斗裁判家屬聲明全文（取自體育報知）：

日本職棒（NPB）4月中發生主審川上拓斗遭養樂多燕子隊洋砲奧蘇納（Jose Osuna）脫手的球棒重擊頭部陷入昏迷，此事件震撼世界棒壇，經過半年不斷的復健、治療，今（16）日迎來奇蹟般的突破。日職事務局次長黑川岩人透過線上採訪說明川上現況，表示川上的主治醫師給予了「已可視為意識恢復」的診斷評估，目前已經能夠進行對話與進食，面對前來探望的人們，他更不斷反覆說著，「我想回到球場繼續當裁判。」這起意外發生於今年4月16日在神宮球場進行的養樂多隊與橫濱隊之戰，養樂多洋砲奧蘇納揮棒時球棒脫手飛出，直接擊中擔任主審的川上拓斗頭部。川上隨即被緊急送醫，並在加護病房（ICU）接受了頭部手術；儘管於4月30日轉至一般病房，但長期處於意識未恢復的狀態，持續接受全力治療。因為這起重傷事故，日職自4月18日起全面規定所有比賽的主審必須佩戴頭盔執法。為祈禱川上早日康復，日本個層級裁判團皆在袖口繡上川上的背號「29」號以示聲援，而此份心意也跨越國界，中華職棒（CPBL）裁判群自發性製作了貼紙，在頭盔等處貼上「29」號的貼紙，共同為川上集氣。今年6月，川上的家屬在公開聲明中曾說明，「目前持續進行復健，根據主治醫師的說法，雖然還稱不上完全恢復意識，但他已經能對家屬及前來探訪的人眨眼回應、活動手臂，與受傷當下的情況相比已有顯著好轉。」經過半年的治療與堅持，終於迎來奇蹟般的突破。日職事務局次長黑川岩人透過線上採訪說明川上現況，並轉達家屬的聲明，表示川上已能進行對話與進食，目前正全力投入復健；面對前來探望的人們，他更不斷反覆說著，「我想回到球場繼續當裁判。」川上家族也透過聲明，向外界報告好消息，並感謝一路以來無數提供協助的單位、醫護人員。自4月16日小兒拓斗在球場上因頭部受傷的意外發生以來，時間過得飛快，轉眼已過去了半年。雖然在6月8日曾透過日職向大家報告後續進展，但對於這段期間隔了這麼久才再次向大家說明，我們深感抱歉。從上次報告至今，收到許多來自各界人士的慰問、鼓勵與關心，我們由衷致上最深的謝意。在此向大家報告拓斗目前的身體狀況。從醫學角度來看，主治醫師給予了「已可視為意識恢復」的診斷評估。目前他已能夠開口對話與進食，雖然並非完全沒有後遺症，但為了能完全康復，他每天都在努力投入復健。走到這一步，我們對一路以來提供協助的所有醫護人員充滿了無盡的感謝。現在，拓斗對每一位前來探望的人，總是反覆說著：「我想回到球場繼續當裁判。」未來他也將以重返賽場為目標，持續接受治療與復健，希望大家能繼續為他守候。再次感謝大家給予我們的莫大鼓勵與支持。