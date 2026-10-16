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完整版宣稱改善遊戲品質 上市爆發負評

想玩舊版還買不到 官方急下架修正

由SEGA發行、Creative Assembly（CA）開發的經典策略大作《全軍破敵：幕府將軍 2》（Total War: Shogun 2）2011年推出後，被玩家譽為《全軍破敵》系列傑出作品之一。官方也在10月13日推出主打適應現代硬體設備的遊戲重製「完整版」，遊戲品質卻引爆大量負評，對此，SEGA昨（15）日晚間釋出聲明，並把遊戲從Steam平台下架該遊戲。官方表示，《全軍破敵：幕府將軍 2 完整版》全面升級了材質、模型、光照、陰影與環境效果，並支援現代渲染、抗鋸齒與影像升頻選項，甚至新增靈感源自日本浮世繪的2.5D過場動畫，內容整合了包含《武士崛起》、《武士之殤》在內的三大戰役、DLC與陣營包。但遊戲在13日推出後，瞬間湧入大量負評。有玩家指出，許多美術圖像出現細節前後不一，例如部分船艦圖像的人物與背景模糊混雜、家紋徽記無法辨認、武將臉部與頭盔邊界呈現混濁金屬感，更有新加入的分鏡過場出現「5 隻手指卻沒有大拇指」的荒謬畫面，遭社群強烈懷疑團隊使用了未經人工校對的AI圖像工具；儘管官方標榜針對現代硬體優化，玩家卻普遍遇到幀率下滑、鏡頭移動不順暢等問題；還有玩家反映遊戲內遇到各類Bug，而且原版豐富的模組生態圈在完整版中無法相容。除了遊戲本身的品質危機外，SEGA在發售《全軍破敵：幕府將軍 2 完整版》後，將Steam平台上的2011年原版《幕府將軍 2》直接下架，導致新玩家沒辦法購買舊版，只能以比舊版貴上數百元的價格購買體驗欠佳的完整版，引發社群更強烈的反彈。官方在接受大量負評後緊急宣布，暫停販售《全軍破敵：幕府將軍 2 完整版》，並於Steam恢復販售2011年原版《幕府將軍 2》，官方表示，目前正在和開發夥伴密切配合調查問題原因，並著手進行品質改善，承諾會在達到《全軍破敵》系列應有的品質水準後，再評估是否恢復販售。