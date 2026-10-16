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▲矯正署署長林憲銘（左）和台中監獄典獄長楊方彥參觀作品。（圖／主辦單位提供）

法務部矯正署「115年矯正聯展」，今天在台中文化部文化資產園區開幕，展期至18日，除展售全國矯正機關的食品、皮件及木工製品，也呈現收容人藝文創作與復歸社會支持措施。今年首度邀請日本矯正協會來台參展，帶來近60項日本監所作業製品，讓民眾看見不同地區的矯正技訓成果。日本矯正協會由理事長大橋哲率團參與，現場設置「日本矯正作業製品展示區」，展出北海道函館監獄「丸獄系列」帆布包、青森「津輕塗」漆器及秋田「組子細工」等特色工藝。矯正署盼透過展示與交流，分享台日矯正作業制度及實務經驗。今年活動首度以「矯正聯展」為名，從過往成果展示與產品展售，擴大納入作業技訓、藝文教化、復歸支持及國際交流等內容，呈現收容人從服刑期間學習，到出監後重返家庭與社會的準備過程。法務部主任秘書陳玉萍表示，矯正工作除了執行刑罰，也要提供收容人學習、改變與重新出發的機會。技能訓練、教育、心理輔導，以及出監前後的就業銜接，都是協助收容人重返社會的重要環節，也需要社會的理解與接納。本次聯展匯集各矯正機關特色食品、烘焙產品、文創皮件、木工及漆藝製品，另設藝文展示專區，展出收容人的繪畫、書法與工藝創作。矯正署指出，一件成品背後，往往是從認識工具、反覆練習到熟悉技術的累積。作業與職業訓練除了教導技能，也著重培養工作習慣、建立自信，為未來就業做準備，希望民眾在選購產品、欣賞作品時，也能認識收容人的學習歷程。在復歸支持方面，矯正署表示，持續結合勞政、教育及衛政資源，推動技能培訓、教育學習、身心健康與心理輔導，並強化就業及社會支持銜接。針對自營食品，則從原料來源、選料檢驗、生產製程到包裝管理落實食安規範。聯展一連舉行3天，民眾可到場參觀台日矯正作業製品及藝文作品，進一步了解高牆內的技訓與教化工作，相關活動資訊可查詢「矯正聯展」臉書粉絲團或矯正署Instagram。