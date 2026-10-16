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台北市長蔣萬安日前拋出松機遷移政策，喊改建台北AI園區引發議論。北市松信區議員秦慧珠今（16）日直言，在藍大於綠，且是蔣萬安本命區的民生社區，也有居民告訴她「反對松山機場遷建」，對於老樹被砍也有意見，作為民代本來就要去說服，市長要做事也要說，任何公眾人物不要怕面對媒體，透過媒體傳達理念。秦慧珠今在民生社區舉行競選總部成立大會，日前她曾在政論節目中透露，蔣萬安都沒有跑松信區的市場，媒體詢問，距離選戰剩下43天，是否會建議他多跑路戰？秦慧珠說，松信區是藍大於綠的地方，蔣萬安可能把重心放在綠稍大的地方跑，但松信不跑，沈伯洋跑得多的話，可能一些中間搖擺的票就會掉，所以任何地方市長都要勤跑，她今天扮演民生社區保衛戰，希望能保持贏20%以上的優勢。媒體問，除了勤跑行程外，是否也希望蔣萬安多上辯論會？秦慧珠直言，媒體曝光很重要，她常去上偏綠的媒體，雖然有些藍軍會質疑，但她覺得任何媒體都要去，要幫自己的理念辯護，因為媒體可能有色彩，但觀眾也許沒有，甚至很多媒體報導放到網路上，網友是不分藍綠的，所以不要選擇藍綠的媒體，任何媒體都要去上。秦慧珠說，選舉就是說服的過程，面對廣大媒體、群眾，不斷說你的理念，把不認同你的人說成認同你，把認同你的人更加支持你，這個過程是一定要去努力，做民意代表，就是靠嘴努力講政見，市長雖然他是要做事，但是他也要說政見，大家對你的政見有什麼誤解，你要去說。秦慧珠更透露，今早上她到民生社區跟大家打招呼，就接到了很多人不同的表示，有民生社區的居民告訴她：「我反對松山機場遷建。」也有的人問說：「那個樹被砍是怎麼回事？」那她就一一的跟他們溝通，換句話說，就算住在民生社區藍大於綠的地方，也有人說對於松山機場遷建不贊成，對於老樹被砍有意見，那這是不是要去上媒體去說？秦慧珠表示，當然可以自己辦一個活動自己來說，但是自己辦的活動同意參加的人了不起幾萬人，若到媒體去說，可能幾十萬人同時可以看到。因此她認為任何的公眾人物不要怕面對媒體，不要把媒體當成好像是一個不友善的地方。她是抱著那種心態跟所有的媒體交往，希望透過媒體做理念傳達，不同媒體當然有不同立場，但是不用擔心、不用害怕，媒體都有它該做的事跟它知道怎麼去播放新聞的專業。