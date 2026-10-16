我是廣告 請繼續往下閱讀

清心福全為什麼不在澎湖開？真相公開：太有心

清心福全為何不選在澎湖展店，背後理由原來是「因為舅公在澎湖開店，所以不想跟長輩競爭」

▲清心福全在全台超過900間門市，但在澎湖卻一間店都沒有，引發民眾好奇原因。（圖／清心福全提供）

堅持不在澎湖開清心！接班人解答原因：是尊重與感謝

▲清心福全全台開設高達950間門市，就連離島金門、綠島、小琉球都有，但澎湖縣卻長年沒有清心門市進駐。（圖／清心福全chingshin.tw提供）

創辦人趙福全與曾舅祖父討論後，在當年取名時就參考其名字作為靈感，並將自己的店取名「清心冷飲站」，後來出於感謝長輩支持，並避免與老店產生競爭，因此堅持不在澎湖開放加盟店。

▲清心福全官網也有特別說明，清心二字是引用澎湖的一家清心飲食餐廳的「清心」二字，而該餐廳正是清心福全創辦人的曾舅祖父所創辦的。（圖／清心飲食店臉書）

清心福全是台灣知名連鎖手搖飲料品牌，至今已在全台累積超過900家門市，但清心開業39年，卻不在澎湖開店，就連同樣是離島的綠島、小琉球都有，讓不少人感到不解。事實上，，讓一票人稱讚「太有心！」有網友日前在Threads發文，表示，讓他大讚原因真的太酷，「感覺超級台灣人的，是不是『惜情誤一生』的代表」。貼文曝光後，瞬間引來一票台灣人驚訝留言，「長輩一定受人尊敬才會這麼有心」、「飲水思源，活該全台都有展店」、「外地人認證！此事為真，去澎湖導遊帶我們去吃這間餐廳都會講這個故事」，甚至釣出清心小編留言「歡迎大家多多支持清心飲食店」。據了解，清心福全是發跡於台南的連鎖手搖飲料，最初於1987年創立，創業39年已在全台開設高達950間門市。清心福全在台灣本島各縣市都設有門市，就連離島金門、綠島、小琉球都有，但澎湖縣卻長年沒有清心門市進駐，背後原因其實相當感人。至於為什麼澎湖沒有清心呢？清心二代執行長趙啟宏與總經理趙啟成，曾在30周年出席活動時解答，表示當年曾舅祖父曾在澎湖開了一間「清心飲食店」，其在地名聲響亮，後來在清心福全官網也有特別說明，，1987年清心冷飲站由趙福全先生及其太太李青育女士共同成立，並在2005年以「清心福全」四字註冊商標，防範他人以類似的名號欺騙社會大眾。值得一提的是，1987年創辦人於台南開設「清心冷飲站」時，靈感雖然是來自澎湖的「清心飲食店」，但後來為了提高品牌識別度，才將自己的名字「福全」加入，更名為「清心福全」，也就是現在廣為人知的清心福全。