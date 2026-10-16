我是廣告 請繼續往下閱讀

日本氣象廳16日中午出現罕見烏龍，把一場規模6.9的地震誤判成「規模9.9」，並對北海道到東海一帶發出緊急地震速報，預測最大震度達7，全國警報聲大作。警報8分鐘後撤回，氣象廳下午召開記者會鞠躬道歉，表示並無遭到網路攻擊的跡象，初步懷疑是電腦軟體處理出了問題，詳細原因仍在調查。日本媒體指出，這是氣象廳首度取消已發布的緊急地震速報「警報」。根據氣象廳說明，16日中午12時38分左右，堪察加半島附近確實發生地震，震源深度約160公里，規模6.9，北海道函館市觀測到震度1。氣象廳約2分鐘後發布緊急地震速報，卻把地震誤估為「千島群島發生規模9.9」，連發生時間與位置也出錯，預測北海道與東北的搖晃強度最大達震度7。警報影響範圍涵蓋北海道、東北、關東、北陸、甲信、東海與伊豆群島。各地並未出現劇烈搖晃，氣象廳在12時48分取消警報，前後僅約8分鐘。警報的衝擊也波及中央政府。根據日媒報導，原定下午1時出席參議院預算委員會的內閣官房長官木原，在警報取消後取消行程，改在首相官邸約40分鐘，聽取各方報告、蒐集資訊，之後才與首相高市一同出席預算委員會。交通方面，JR東海指出，由於警報發出後防災系統啟動，東海道新幹線新橫濱至豐橋之間的上下行列車一度暫停營運，下午1點左右恢復行駛，但截至下午2時40分，部分列車仍有延誤。不少民眾也感到錯愕，一名住在海岸附近的居民受訪表示：「以為會搖，結果一點都沒搖，我和家人在一起，真的很意外。」另外，日本媒體與網友也提到，連取消警報時也響起提示音，讓部分民眾再度受驚。氣象廳地震津波監視課課長海老田綾貴在下午2時的記者會上深深致歉，表示對造成民眾困擾深表歉意。他指出，外界關注的網路攻擊並沒有跡象，初步研判較可能是電腦軟體在處理資訊的過程出了問題，而不是硬體故障，目前全體職員總動員調查，查明後會盡速公布。氣象廳也表示，目前緊急地震速報已能正常發布。規模9.9這個數字也立刻引發專家與網友質疑。日媒提到，世界觀測史上規模最大的地震是1960年智利發生的9.5，9.9幾乎是無法想像的數字，不少人因此第一時間就懷疑是系統出錯。日本的緊急地震速報是在地震發生後，偵測震動並預測搖晃強度，一旦預測出震度5弱以上的強烈搖晃，就會對預計震度4以上的地區發布警報，爭取民眾避難的寶貴時間。這次事件凸顯，一旦預測出錯，影響範圍可以在幾分鐘內擴散到全國，也讓如何避免類似烏龍再次發生，成為氣象廳接下來必須面對的課題。