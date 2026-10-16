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交換生今離境 台大：重視言論自由

台灣大學12日舉辦「台灣橋樑計畫」閉幕式，邀請該計畫榮譽主席、總統賴清德致詞。不過，活動卻發生插曲，一名台大中國交換生在社群發出「小小賴清德拿下」等字詞，被認定違法，因此被廢止入境許可，並在今（16）日驅逐出境。台大表示，一向重視言論自由，此次政府依規執法予以尊重。賴清德在閉幕式致詞時，一名中國交換生，拍攝借位照片，以手指捏住賴清德方式構圖，並把照片上傳到社群，搭配「小小賴清德拿下」、「兩岸統一」、「反對一切台獨勢力」等字詞。當事學生事後撤除貼文，但陸委會已經收到檢舉。今日移民署更依「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」等規定，驅逐出境，並且5年內不予許可申請來台。拍照上傳學生為台灣大學的國際姊妹校交換生，校方表示，事件發生後，學校秉持關懷學生的立場，在校方陪同下接受相關機關詢問並提供必要的協助後，依法處理，該生已於10月16日離境。臺灣大學強調，一向重視言論自由，並致力於維護開放、多元及相互尊重的校園環境。對於公共政策及政府施政的不同意見與批評，學校均予以尊重，並認為理性討論與意見交流是民主社會的重要基礎。此次政府依規執法，臺大予以尊重。希望經過此事件，同學更能理解言論自由的行使仍應兼顧對他人的尊重。「台灣橋樑計畫」為聯合國內12所學研機構及世界和平基金會，邀請31位諾貝爾獎得主來台。賴清德閉幕致詞中表示，政府持續挹注資源為大學打造更健全的跨國合作體系，讓校園自然而然地成為全球頂尖人才交流的節點，國內學子也能在自己的家鄉享有世界級的學術資源與視野。