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即便邁入生涯第18個賽季、高齡38歲，金州勇士隊超級巨星柯瑞（Stephen Curry）依然是NBA中的票房保證。不過面對近年傷病頻傳的考驗，勇士總教練科爾（Steve Kerr）近日特別向球迷發出「溫馨提醒」，坦言為了保護柯瑞與陣中老將，新賽季將嚴格實行輪休與上場時間管理，希望球迷在購票前特別注意比賽日程的安排。上賽季柯瑞因各類傷痛纏身僅出賽43場比賽，創下自2019-20賽季以來的新低，但他依然繳出場均26.6分、3.6籃板、4.7助攻與39.3%三分命中率的高水準表現。熱身賽期間，柯瑞展現出良好的健康狀態，但勇士教練團深知不能再過度消耗這位當家球星。科爾受訪時坦言：「我們知道很多球迷買票進場就是為了看柯瑞，或者看其他老將。但遇到背靠背的賽程時，我們可能就不會讓他上場。」科爾進一步跟球迷喊話：「我想直接提醒球迷們，買票時請務必留意賽程安排，因為除了柯瑞之外，我們還有許多老將需要進行負荷管理，這是我們能順利打完這個賽季的唯一方法。」為了延長柯瑞的職業生涯並保持最佳競技狀態，科爾透露球隊新賽季會對這位兩屆MVP採取了全新的保護策略。科爾表示：「我們正大幅縮減他的整體工作量，希望找到一個黃金平衡點。讓他既能維持比賽節奏，又能在不承受過度負擔的情況下，出賽32到34分鐘。」除了38歲的柯瑞之外，勇士隊目前的老將陣容還包含巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）、霍福德（Al Horford）、小裴頓（Gary Payton II）以及梅爾頓（De'Anthony Melton）等人。如何在競爭激烈的西區戰局中，平衡老將健康與戰績需求，將是勇士教練團新賽季最大的課題。